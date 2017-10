Lunedì dello Schmidl, Giovanni De Zorzi protagonista del percorso dedicato alle Migrazioni sonore

TRIESTE - «Né d’Oriente né d’Occidente: i rapporti tra la musica ottomana e quella europea nei secoli XVI-XIX» è il titolo dell’appuntamento in calendario lunedì 16 ottobre, con inizio alle 17.30, presso la Sala «Bobi Bazlen» al piano terra di Palazzo Gopcevich, nell’ambito del cartellone dei Lunedì dello Schmidl e nel segno dalla collaborazione tra il Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl» e il Circolo della Cultura e delle Arti. È Giovanni De Zorzi il protagonista di questo incontro che si configura come la seconda tappa di un percorso dedicato alle Migrazioni sonore, nell’ambito del progetto «Prospettive di crescita interculturale, economica e sociale - Temi e sfide regionali, soluzioni internazionali» del Circolo della Cultura e delle Arti, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'appuntamento

La conversazione di Giovanni De Zorzi fa da controcanto all’intervento di Daniele Spini dello scorso maggio nell’ambito del medesimo progetto, il cui titolo recitava «Rondò alla turca: processi di integrazione nella musica dei Maestri del Classicismo». Il presente incontro capovolge la prospettiva consueta secondo la quale l’Occidente descrive in musica l’Oriente, dando vita a mode musicali e sociali come le «Turcherie» settecentesche o l’Esotismo ottocentesco. In questo caso l’approccio è tutto di parte orientale, in un ex cursus con ascolti che si soffermerà su alcuni momenti di contatto che si ebbero tra la musica (e la cultura) ottomana e quella occidentale dal XVI al XIX secolo. Curiosamente, spiega De Zorzi, «le reazioni orientali varieranno nel tempo dalla sdegnosa ripulsa verso generi «molli» e «debosciati» sino alla curiosità e al totale innamoramento esterofilo».

Carriera

Giovanni De Zorzi (PhD) è musicista e ricercatore universitario in Etnomusicologia all’Università «Ca’ Foscari» di Venezia. Si occupa di musica classica e sufi di area ottomano-turca e centroasiatica. Alterna l’attività concertistica (flauto ney della tradizione ottomana), la ricerca sul campo, la scrittura, la direzione artistica di programmi musicali diversi, realizzati sinora soprattutto con il festival MiTO Settembre Musica (Milano, Torino) e con l’IISMC (Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati) della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Tra le sue novanta pubblicazioni si segnalano: Musiche di Turchia. Tradizioni e transiti tra Oriente e Occidente, con un saggio di Kudsi Erguner (2010); Con I dervisci. Otto incontri sul campo (2013). Tra le sue registrazioni: Ensemble Marâghî, Anwâr. From Samarqand to Constantinople on the Footsteps of Marâghî (2010); Ensemble Bîrûn (dir. Kudsi Erguner), Composers at the Ottoman Court, (2013); Armenian Composers of Ottoman Music (2014); The maftirîms and the Works of Sephardic Jews in Ottoman Classical Music (2016); Greek Composers of the Ottoman Maqâm (2017).