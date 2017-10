Musica house e feste a tema: riapre lo Streaming club!

TRIESTE - Riapre in via San Cilino 36 a San Giovanni, il club Streaming con un programma tutto da scoprire e dedicato prevalentemente alla musica house. Si comincia questa sera alle 23 con il Rainbow Party, uno dei primi appuntamenti in collaborazione con la web radio Rdt Radio Station che trasmetterà in streaming la serata, e il mondo LGBT. Vi aspetta un buffet, dj Maurizio Urbani alla consolle e dj Discoorsetto, special guest della serata. Tutte le serate saranno contraddistinte da giochi di luci, una vasta scelta di cocktail e verrà curata con la massima attenzione la proposta musicale, che vedrà alternarsi alla consolle grandi nomi come Paolo Barbato, Leo Mas e tanti altri. Il sabato si alternerà l'appuntamento con le serate Rainbow e il mondo LGBT, evento allegro e gay friendly all'insegna della musica commerciale e le hit del momento, e le serate con lo storico dj Maurizio Urbani, che selezionerà per voi il meglio della musica house con una proposta musicale mai scontata.

Il locale

I venerdì invece, vi aspettano le coloratissime serate a tema dedicate agli anni '70, '80, '90...ovviamente con dress code d'obbligo! Anche se piccolo, 100 mq, lo Streaming Club è molto accogliente: vi aspettano comodi divani dove vi potrete rilassare tra un capolavoro musicale e l'altro, un dancefloor centrale dove poter ballare e lasciarvi andare a ritmo di musica e una zona bar con una vasta scelta di cocktail selezionati da uno staff attento e professionale. Molta attenzione è stata data al sound: l'insonorizzazione infatti è stata studiata ad hoc, il che lo rende uno dei pochi posti a Trieste dove l'aspetto sonoro è particolarmente curato.

Per info e liste serata di apertura: PR Ketty +39 345 4119480 PR DANTE +39 348 6456223 (solo WhatsApp)