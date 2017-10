Vigilanza serrata sui bus: la Polizia Locale arresta in flagranza 2 borseggiatori

TRIESTE - Prendevano di mira soprattutto donne anziane, quelle che meno di altri avevano la possibilità di difendersi. Sceglievano bus affollati e talvolta operavano in coppia per rendere meno esplicite le manovre di estrazione del portafoglio del malcapitato. La Polizia Locale negli ultimi tempi aveva registrato un sensibile aumento delle denunce di furti negli autobus: più o meno una denuncia al giorno, nel 99% dei casi ai danni di anziani. Da qui la decisione di rispondere concretamente al problema con controlli serrati in borghese all'interno dei mezzi pubblici: all'operazione «Lazzaro» coordinata dal Nucleo di polizia giudiziaria, hanno partecipato con scrupolo e discrezione anche i colleghi del Reparto Motorizzato e dei Distretti territoriali; si mescolavano tra i passeggeri e registravano le mosse di alcuni sospetti, nell'attesa di coglierli in flagranza di reato. In alcune settimane sono riusciti a focalizzare l'attenzione su due soggetti: il 49enne algerino S. B. ed il 46enne macedone A. F. entrambi pluripregiudicati per furto e residenti da anni a Trieste.

L'arresto

Qualche ora fa l'epilogo degli appostamenti, con l'arresto in flagranza dei due uomini. Sulla linea 1 diretta in centro avevano preso di mira una signora di 80 anni: mentre uno dei due cercava di distrarre l'attenzione dal compare, questi infilava la mano nella borsa della signora rubandole il portafoglio. Ignari di essere osservati da due Agenti di Polizia Locale in borghese, la coppia approfittava della successiva fermata per darsi alla fuga; intento inutile perché gli operatori li hanno subito raggiunti ed arrestati. Hanno anche cercato di disfarsi del portafoglio ma gli investigatori l'hanno subito ritrovato e restituito - integro – alla derubata. Dopo le pratiche di rito presso la Caserma di via Revoltella, saranno accompagnati in carcere. Dovranno rispondere di concorso in furto con destrezza aggravato.