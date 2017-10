Mitteleuropean Race: vince la Fiat 508 S Balilla Sport 1934 di Andrea Vesco

TRIESTE - Anno d'oro per il bresciano Andrea Vesco, che, dopo aver vinto la Mille Miglia (sua anche nel 2016), la Coppa Valli Bresciane, Trofeo Foresti, Terre di Canossa e Trofeo Nuvolari, oggi si è aggiudicato, per il secondo anno consecutivo, anche la II Mittelerupean Race di Trieste. Se l'anno scorso al suo fianco c'era Manuela Tanghetti, ora il compagno di squadra è stato Andrea Guerini. L'auto, invece, è sempre la stessa: Fiat 508 S Balilla Sport del 1934.

La gara

Come riporta l'Ansa, la Mitteleuropean Race era articolata in due tappe per un percorso complessivo di 330 chilometri (parte anche in Slovenia) scaglionato in 76 prove cronometrate e due a media. A corredo, uno spettacolare raduno di Alfa Romeo 4C (casa automibilistica main sponsor dell'evento). Dei 27 equipaggi che hanno superato le verifiche, 25 sono stati quelli classificati. La più ammirata è stata l'Alfa Romeo 6C 1750 GS Aprile di Corrado Lopresto, insieme con una Amilcar del 1926, una Bugatti del 1927 e un'Alfa Romeo del 1931.