All'Istituto Volta un'area di studio che simula l'ambiente ospedaliero

TRIESTE - Un'area di studio che simula l'ambiente ospedaliero, completo di sala operatoria e Terapia intensiva, sezione radiologica, analisi di laboratorio e diagnostica clinica, perfino una tac, perfettamente funzionante e custodita in un'area identica a quella dei laboratori esterni. Come riporta l'Ansa, l'unica cosa finta è il paziente nel letto, un manichino con tanto di tubo che collega un'apparecchiatura alla bocca.

L'Istituto

L'Its Alessandro Volta, Istituto tecnico superiore, è l'unico in Europa a vantare questa dotazione, ed è l'unico ad occuparsi di informatica medica e del settore biomedicale. Ai due corsi biennali del Volta, che si trova nell'Area Science Park, non possono accedere più di 50 studenti che trascorrono duemila ore di studio di cui 800 in azienda. Con la formula pubblico-privato le aziende avviano i giovani ad aree strategiche dove è accertata la domanda di figure professionali, per questo l'80 per cento dei diplomati trova subito lavoro.