Si ferma per far passare i pedoni, ma lo centra un'auto: giovane finisce all'ospedale

TRIESTE - Si ferma davanti alle strisce per far attraversare i pedoni, ma viene tamponato da un'auto che lo sbalza dallo scooter. E’ successo ieri attorno alle 11.30 in via Rossetti. Come riporta Il Piccolo, coinvolti nel tamponamento una Yamaha Cygnus guidata da un 25enne, H.F. le sue iniziali, e una Ford Mondeo condotta da N.S., 71 anni.

I fatti

In prossimità di via dei Porta, il giovane si è fermato per far attraversare dei pedoni sulle strisce. L’anziano all’interno dell'auto subito dietro di lui non è riuscito a fermare il veicolo in tempo e lo ha centrato. Fortunatamente i pedoni sulle strisce non sono rimasti coinvolti. Lo scooterista invece è stato sbalzato dalla sella: ha riportato alcuni traumi ma non è in pericolo di vita. È stato trasportato all'ospedale di Cattinara. Sul posto una pattuglia della Polizia locale.