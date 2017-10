Terza vittoria consecutiva per l’Alma Trieste: battuto l’Andrea Costa Imola 91-83

TRIESTE - Terza vittoria consecutiva per l’Alma Pallacanestro Trieste che piega anche l’Andrea Costa Imola per 91-83, con una gara di grande applicazione collettiva impreziosita dalle ottime prove personali di Fernandez, Green, Baldasso e dalla prima partita vera di Bowers che ha fatto vedere sprazzi di grande talento.

Partenza morbida

Quintetto iniziale inedito: Fernandez, Green, Loschi, Janelidze, Cittadini. Imola parte con la fisicità di Wilson, subito a canestro e in lunetta per l’iniziale 0-3. Green risponde con il suo marchio di fabbrica: recupero e schiacciata. Poi è Loschi a servire Fernandez per una tripla dall’arco e ancora Javonte con due liberi a portare il parziale sul 7-3 Alma. Un palleggio arresto e tiro del «Lobito» risponde ai primi punti di Bell in una fase della partita in cui la squadra di Cavina accenna al pressing tutto campo e i ragazzi di Dalmasson faticano a trovare le misure in attacco. Bell si mette in proprio nell’attacco imolese sfoderando 7 punti in una manciata di minuti, da sommare alla tripla di Alviti. Dopo aver toccato il 13 pari, Trieste ritrova i propri punti di forza in Loschi e Green, mentre Janelidze si esibisce in un gancio cielo (18-15). A fine primo quarto l’esordio di Da Ros in campionato dopo un’estate alle prese con il doppio infortunio. L’inchiodata bimane di Green e la tripla di Baldasso mandano in archivio i primi 10 minuti di gioco sul 23-17.

Rotazione

Primo movimento da campione sotto le plance per Bowers che sull’azione successiva serve Da Ros: secondo quarto immediatamente marchiato dal +10 biancorosso. Janelidze, Baldasso e Fernandez tengono alti i giri del motore triestino: 36-22 a metà frazione senza forzature. Per l’Alma è anche una gara di reinserimenti e Dalmasson ruota molto gli effettivi. Tre triple consecutive – Gasparin, Prato e Bell – scuotono gli ospiti riportando il gap di Imola sotto la doppia cifra sino a toccare il 38-33. C’è un Laurence Bowers in più, però, tra le armi dell’Alma e le sue iniziative ridanno fiato ai padroni di casa e, dopo essersi messo in proprio, serve Green per un alley oop da incorniciare. Metà gara si chiude sul 46-41.

Primo vantaggio

Imola riparte forte affidandosi a Bell e Wilson, mentre Trieste fallisce qualche occasione di troppo. La tripla di Alviti porta l’Andrea Costa per la prima volta in vantaggio: 48-50. Una tripla e una penetrazione di Fernandez permettono all’Alma di rispondere all’ottimo momento di Bell e soci (57-54). Poi ci pensa Bowers a caricarsi sulle spalle le responsabilità dell’attacco triestino, anche se Imola non molla di una virgola trovando in Alviti un altro protagonista (63-60). Due triple di Baldasso dai lati opposti del perimetro, condite da un libero a segno, chiudono il terzo quarto sul punteggio di 72-64.

Vittoria +10

Prandin e Bowers condiscono il primo parziale della frazione decisiva, poi gli ospiti riprovano a farsi sotto, ma è ancora una volta Green a mettere in chiaro la situazione con una schiacciata in contropiede che trascina il pubblico dell’Alma Arena. Trieste entra nei 5 minuti decisivi dopo aver confezionato un parziale di 10-0 (82-64). Una schiacciata e un tiro dai cinque metri di Cittadini sigillano la vittoria a tre minuti abbondanti dal termine. La quinta tripla di Baldasso è la ciliegina finale.

Alma Pallacanestro Trieste: Coronica 2, Fernandez 18, Green 18, Schina ne, Baldasso 16, Deangeli ne, Janelidze 4, Prandin 6, Da Ros 2, Bowers 16, Loschi 3, Cittadini 6. All. Dalmasson.

Andrea Costa Imola: Bell 21, Alviti 15, Maggioli 6, Cai ne, Wilson 14, Gasparin 8, Prato 11, Toffali, Rossi, Penna 4, Simioni 4. All. Cavina.