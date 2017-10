Formazione: 12 tirocini universitari per la gestione degli immobili

FVG - La Regione attiverà 12 tirocini rivolti a studenti universitari per implementare le attività tecnico-amministrative legate alla gestione di beni immobili. Lo ha deciso la giunta regionale, su proposta dell'assessore a Finanze e Patrimonio, Francesco Peroni, approvando la delibera con cui attiva, per gli anni 2017, 2018 e 2019, 12 contratti semestrali a 36 ore settimanali per lo svolgimento di tirocini formativi di orientamento, per un ammontare di risorse complessivo pari a 56.700 euro.

Come ha evidenziato Peroni, «è un'opportunità che la Regione offre agli studenti universitari a seguito del recente trasferimento dei beni immobili dalle Province alla Regione, processo che ha fatalmente comportato problematiche di carattere sia gestionale che autorizzativo, oltre che manutentivo, legate a questi beni immobili». Nello specifico, l'assessore ha ricordato che «il tirocinio formativo rappresenta, per gli studenti, un valido strumento di apprendimento per sviluppare nuove competenze, consolidare quelle apprese all'università e acquisire la cultura del lavoro attraverso un'esperienza concreta presso una struttura pubblica, allargando così la propria conoscenza al ruolo e alle funzioni della pubblica amministrazione».

L'attività di tirocinio sarà regolata da un'apposita convenzione con l'Università di Trieste, quale soggetto promotore, che si farà carico, in accordo e in collaborazione con il servizio Gestione patrimonio immobiliare della direzione regionale Finanze e Patrimonio, dell'organizzazione e gestione delle procedure di selezione dei candidati. Le risorse per la copertura dei tirocini nel triennio 2017-19 saranno così suddivise: 6.300 euro per il 2017 e 25.200 euro l'anno per 2018 e 2019. I primi inserimenti avverranno tra ottobre e novembre.