Sandro Valli stroncato da un malore in auto: addio alla storica voce di Radio4network

TRIESTE – Un malore dopo essere salito a bordo della propria auto. Ha perso la vita così Alessandro Rossi Mei, per tutti Sandro Valli, storica voce della radio libera triestina Radio4network. Aveva 53 anni. L’uomo, che lavorava nel servizio anti-incendio all'ospedale di Cattinara, aveva appena smontato dal turno di notte. Sono stati due passanti, questa mattina attorno alle 7.45, a dare l’allarme: hanno visto Valli riverso a bordo della propria auto parcheggiata in strada di Fiume tra il supermercato Despar e la pizzeria Spetic. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha anche regolato il traffico.