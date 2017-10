Firmato il progetto esecutivo di rifacimento e adeguamento funzionale della barriera del Lisert

TRIESTE - La presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, in qualità di commissario straordinario per l'emergenza della mobilità sulla A4, ha firmato oggi a Trieste nel Palazzo della Regione il progetto esecutivo di rifacimento e adeguamento funzionale della barriera del Lisert. Si tratta di un intervento da 15,6 milioni di euro che porterà il casello alla capacità di 12 porte in uscita e 4 in entrata. Alla sigla dei documenti erano presenti anche il presidente e amministratore delegato di Autovie Venete spa Maurizio Castagna e l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Mariagrazia Santoro. «Stiamo procedendo spediti negli interventi sull'asse autostradale della A4, non soltanto con la realizzazione della terza corsia ma anche eliminando quei colli di bottiglia e quelle difficoltà che oggi rendono questo asse critico in alcuni momenti», ha dichiarato la presidente della Regione. Come ha spiegato Serracchiani, «il Lisert verrà ampliato con l'aggiunta di tre porte in uscita, con l'allargamento dei piazzali e con l'abbattimento della stazione esistente. Si ricaveranno ulteriori spazi così da aggiungere piste in uscita per i trasporti eccezionali e creare le condizioni per una maggiore fluidità di traffico».

Verso il bando

Alla firma odierna del decreto seguirà, tra una quindicina di giorni, la pubblicazione del bando. Per quanto concerne l'avvio del cantiere, Castagna ha riferito che si sta valutando la soluzione più idonea. «I lavori - ha spiegato il presidente di Autovie - dureranno circa 18 mesi e il punto sarà proprio quello di non interessare due estati consecutive per non creare grossi problemi all'utenza, dal momento che i lavori stessi saranno effettuati a porte funzionanti». Castagna ha osservato quindi che, «a fronte del disagio di un'estate, ci saranno benefici per i prossimi anni futuri». L'assessore Santoro, da parte sua, ha evidenziato «la particolare attenzione posta in questo intervento, che si effettua in un contesto ambientale particolarmente delicato e fragile e che è sfociata in un progetto altamente compatibile».