Giochi di carte, miniature e modellismo: torna 'Fumetti per gioco'

TRIESTE - «Sarà un gran bel week end, anche di carattere internazionale, che consentirà di rivivere e condividere le emozioni dei fumetti e dei giochi da tavolo, con quelle dei giochi elettronici del passato e del futuro. Ci saranno varie manifestazioni e momenti d'incontro con protagonisti del settore, ma anche con i cosplayer, che si vestono con i costumi dei fumetti. Sarà un'occasione da non perdere per bambini e giovani, per rivivere le emozioni di un tempo e per giocare intorno al gioco». Con queste parole l'assessore allo Sviluppo economico e Turismo Maurizio Bucci ha presentato oggi nella sede di via Genova 6, l'ottava edizione di «Fumetti per gioco» che si terrà si terra sabato 21(dalle 14 alle 21) e domenica 22 ottobre (dalle 10 alle 20) al palazzetto dello sport di Chiarbola. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche i rappresentanti dell'Associazione culturale no profit «Trieste Diventi Gioco» con la presidente Maddalena Murano e la segretaria Manuele Sterpin, che hanno illustrato nel dettaglio il ricco programma della due giorni.

Il paradiso dei nerd

Fumetti, giochi di carte collezionabili, miniature e modellismo, giochi da tavolo e di ruolo,ludoteca libera, Epic di Dungeons & Dragons, tornei di Pokémon e Risiko, area «retrogaming» con i videogame che hanno monopolizzato la fantasia dei ragazzi degli anni Ottanta e Novanta, Videogames con tornei a premi. E poi Gara «Cosplay» con relativa sfilata (domenica alle 16.30), set fotografici e «Japan Corner», spaccato della cultura giapponese. E infine una mostra mercato dedicata al mondo del fumetto e del gioco, con la presenza di espositori specializzati, aperta per tutta la durata della manifestazione. Insomma, il «paradiso» dei Nerd (e non solo) con tre aree tematiche (Fumetti, Electro-Game e Game) e un palco principale. Sono questi gli ingredienti di «Fumetti per gioco 2017», attesa manifestazione giunta alla sua ottava edizione, una due giorni tutta da «giocare» con personaggi dei fumetti su carta e in carne ossa, rappresentati dai Cosplayer, i giochi (da tavolo, di ruolo, postazioni videogame, retrogaming e realtà virtuale) e fantastici ospiti, ma anche workshop di Body painting e trucco professionale (con la Make-up artist Dorina Forti) e set fotografici (a cura di mc59.com).

Ospiti e tante iniziative

Sono previsti ogni giorno ospiti, interviste sul palco e accesso a una ludoteca libera, dove i giochi (da tavolo e di ruolo) saranno spiegati ai neofiti dagli esperti giocatori delle associazioni che collaborano all'evento (Alea, Team Retrogaming 12 bit Trieste, Costola dei Barbari, Cavalieri dell'Esagono, Associazione Yu Jo, Cosplay Senza Età, Pokémon League Trieste, Nes (X-wing SW borad), Stream Fighter Trieste (Gamers & Games) e Drustvo Animov di Isola d'Istria). Tutti i visitatori, bambini compresi, potranno non solo «guardare», ma anche «partecipare» direttamente all'evento: giocare, dipingere, svolgere attività e giochi di gruppo. A fungere da corollario a fumetti e gioco, capisaldi della kermesse ludica, saranno poi fotografia, spettacolo e pittura. Notissimi «youtubers», «cosplayers», Bloggers e disegnatori/fumettisti/scultori impreziosiranno con la loro presenza l'evento triestino. Quest'anno inoltre a Trieste si svolgerà un evento in anteprima nazionale e dal respiro internazionale che la rende di fatto capitale mitteleuropea del gioco di ruolo. Attraverso la fitta rete di contatti tra le varie associazioni e gruppi di appassionati, sono stati infatti invitati a partecipare all'Epic di Dungeons & Dragons giocatori provenienti da Austria, Slovenia e Croazia.

Evento per tutti

L'edizione di quest'anno sarà dedicata a Samuele Orlando, autentico deus ex machina della manifestazione la cui memoria è stata onorata aggiungendo al consueto logo il suo caratteristico cappello stilizzato. Ad accogliere le ormai migliaia di visitatori che accorrono a »Fumetti per gioco», garantendo come di consueto a bambini e ragazzi, famiglie e singoli appassionati, di poter trascorrere un fine settimana tutti insieme, nel solco del divertimento e della fantasia, saranno quest'anno anche dei super ospiti, tra cui si segnala la figura dello «youtuber» Victorlaszlo88, al secolo Mattia Ferrari, grande conoscitore del mondo cinematografico e delle serie tv pronto a rispondere a tutte le curiosità a riguardo. Di grosso richiamo pure la presenza dell'attore e modello Alex Nozza, meglio conosciuto nel settore dei cosplayer come Alexander Drake e di Pino Cuozzo (blogger e fondatore della più numerosa community fumettistica italiana, «Cup of Pino»). Altri grossi nomi saranno quelli dei disegnatori Diego Fichera (autore del manifesto di quest’anno e disegnatore per Etna Comics, Rouge, AC Press Edizioni), Davide Fabbri (Dark Horse, DC), del triestino Alessandro Pastrovicchio (Disney, Dragonero, Morgan Lost), Andrea Scoppetta (studio Rak&Scopp, Lavieri edizioni), Pasquale Qualano (Marvel, DC), Elena Zanzi (Panini comics, Somnia), Sara Pacor (Panini comics), Paolo Francescutto e Fabio Babic (Dragonero), Alessandro Starace (Dada), Giulio Riosa (Caedes) e Ilenia Bossi (Chibi Manga).Ma il momento clou di quest'anno sarà rappresentato da un'anteprima nazionale dedicata a Dungeons & Dragons che vedrà pure la presenza di un autentico Bardo in carne e ossa: l'evento speciale, interattivo e multi-tavolo di «Dungeons & Dragons» dell'Adventurers League Season 7 -«Tomb of Annihilation».

Collaborazione

Grazie all'impegno dell'associazione ludico ricreativa «La Costola dei Barbari» e alla collaborazione di tutte le altre associazioni cittadine del settore, sbarca inoltre a Trieste l'evento più importante del gioco di ruolo organizzato, la cosiddetta «Epic», durante il quale, in contemporanea e nella stessa sala, fino a 150 giocatori parteciperanno ad un'avventura collaborativa di circa 4 ore, superando ostacoli di varia natura, fino al raggiungimento di una vittoria «Epica». Per l'occasione saranno presenti Nicola DeGobbis, coordinatore italiano della D&D Adventurers League e fondatore di Need Games!, e Andrea Lucca, responsabile della League di Milano.

Informazioni su www.dungeontrieste.webnode.com e sulla pagina facebook Dungeons and Dragons Trieste. Programma, orari e aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook trieste diventi gioco e sul sito www.triestediventigioco.org per tutta la durata della manifestazione. «Fumetti per Gioco» VIIIa edizione è organizzata dall’associazione Trieste Diventi Gioco in co-organizzazione con il Comune di Trieste.