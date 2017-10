Trieste assapora e fa conoscere le pietanze 'fast'

TRIESTE - Si è svolto da venerdì 13 ottobre a domenica 15 a Trieste l'International Street Food Parade: una manifestazione culinaria e di beverage incentrata sul sempre più famoso e apprezzato cibo di strada.

Le diverse specialità culinarie

Camminando tra le bancarelle disseminate per il piazzale Straulino si respirava la vera essenza del cibo di strada: profumo di frittura, assenza quasi totale di posate ed enormi griglie adornanti gli stand. Specialità, quelle proposte, provenienti in primis da differenti parti d'italia: dagli arrosticini abruzzesi al gnocco fritto emiliano, ogni Regione sfoggiava così sul banco la sua identità territoriale che la caratterizza e inorgoglisce. Non sono mancati inoltre presenze estere come i classici Hamburger o la particolare carne di canguro australiana, che hanno portato tra le strade una ventata internazionale adatta all'evento.



Le dissetanti scelte di beverage

Oltre al soddisfacimento che si traeva dalla vasta varietà di cibo presente a questa variopinta manifestazione, bisogna far cenno anche alle numerose bevande che si potevano scegliere per dissetarsi durante lo spuntino. Erano presenti infatti bancarelle dedicate alle diverse tipologie di birra, ai cocktails fruttati o alle numerose bevande zuccherate. L'International Street Food Parade recava con sè tutto il necessario per passare una giornata diversa all'insegna del buon cibo, del divertimento e della scoperta, in un viaggio attraverso culture differenti e particolari pietanze.

frittura mista (© Chiara D'Incą)

zampe di rana fritte (© Chiara D'Incą)

gnocco fritto emiliano (© Chiara D'Incą)