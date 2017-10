Trieste, gli eventi da non perdere mercoledì 18 ottobre

TRIESTE – Libri da non lasciarsi scappare, serate in musica, cinema e teatro. Non manca nulla a questo mercoledì triestino. Ecco i nostri consigli per viverlo al meglio.

Omar Pedrini in città

Alle 18 presso l'Antico Caffè San Marco, libreria e ristorante, Federico Scarioni con Omar Pedrini presentano il libro «Cane sciolto» in collaborazione la La biblioteca che vorrei. Omar Pedrini è poeta, rocker, attore, padre, figlio, contadino, docente universitario, scrittore e l'elenco potrebbe continuare a lungo. Leader dei Timoria, gruppo rock che negli Anni '90, con 12 album pubblicati, ha scritto una pagina importante nella storia della musica italiana, da qualche anno è tornato a percorrere la strada della carriera solista (6 i Cd pubblicati, l'ultimo, «Come se non ci fosse un domani», a maggio di quest'anno). Chi non lo conosce, avrà l'occasione di incontrare un grande artista nella cui rubrica telefonica scorrono i nomi di Noel Gallagher, Lawrence Ferlinghetti, Ian Andreson, Dan Fante, Alejandro Jodorowsky, Danilo Rea, Eugenio Finardi, Ligabue, Elio e le Storie Tese, Ron, etc etc etc. Noi siamo davvero felici di ospitarlo a Trieste, per farci raccontare la sua vita dal suo punto di vista, dialogando con l'autore della sua biografia Federico Scarioni – Scrittore. Se venite in tanti, magari lo convinciamo anche a tornare presto per un concerto di puro rock!

Musica live

Al Serra Hub il concerto dei «The Enema Bandits play the music of Frank Zappa». Nato dall'idea di Jacopo Tommasini e Pietro Ieraci, «Zappiani» incalliti, il progetto «The Enema Bandits play the music of Frank Zappa» vuole riproporre le canzoni rese celebri da alcuni dei più grandi gruppi capitanati dal Maestro. Il nome della band è preso da un brano intitolato «The Illinois Enema Bandit», il quale racconta la storia di Michael Kenyon, un criminale americano che usava fare un clistere (in inglese enema) alle donne presenti durante le sue rapine. Il forte attaccamento per la musica di Frank Zappa ha riunito sei giovani musicisti, dai 20 ai 27 anni, provenienti da Trieste e dintorni. Gli Enema Bandits sono: Bobby Brown aka Jacopo Tommasini alla voce, chitarra solista; Pygmy Pony aka Pietro Ieraci – voce, batteria bongo; Fury aka Mattia Fumolo – voce, chitarra ritmica; Mr. Chunga aka Michele Blasina – voce, basso; Central Scrutinizer aka Andrea Parlante – tastiere; Marko Underwood Jugovic - vibrafono e percussioni. Info e prenotazioni: 040 306254, 3925024833, www.serra-hub.com, info@serra-hub.com, music@serra-hub.com.

Libri e sociale

Al Teatro Miela (Piazza Duca degli Abruzzi, 3) alle 19 «Ordalie. Memorie e memoriali per la pace e la convivenza» presentazione del libro di Gianmarco Pisa (Napoli, 2017), introduce Gianfranco Schiavone. Un’indagine sulla triangolazione tra memorie, culture e pace. Nella costruzione della pace con giustizia sul terreno culturale agiscono le ricostruzioni delle memorie collettive necessarie a istituire ponti tra i popoli e spazi per la convivenza. Ingresso libero. A seguire alle 21, «S/paesati - Come diventare italiani: il tutorial» di Laila Lily-Amber Wadia e Chiara Boscaro con Marcela Serlii

regia Sabrina Morena. Un gioco tragico-comico fra stereotipi e scorciatoie sulla moda, gli usi e i costumi, i gesti, e le parole d’ordine che dipinge il Bel Paese alle prese con le sfide del mondo globalizzato. Per informazioni: 040 365119, www.miela.it.

Cinema

Al Cinema Ariston (Viale Romolo Gessi, 14) alle 20.30, la proiezione del film «Oceans, le mystere plastique». Ingresso gratuito. Per informazioni: www.accri.it.