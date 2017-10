Junichi Ito e Polina Sasko vincono il Premio Pianistico Internazionale 'Stefano Marizza'

TRIESTE - Il pianista giapponese Junichi Ito e la pianista ucraina Polina Sasko, sono i vincitori ex aequo della XXI edizione del Premio Pianistico Internazionale «Stefano Marizza», organizzato dall’Università Popolare di Trieste, dal Conservatorio di Musica «Giuseppe Tartini» e dalla Famiglia Marizza, in collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo. La Commissione, formata dai pianisti Massimo Gon (Presidente), Lorenzo Baldini, Irene Gratton, Giuliana Gulli e Maria Letizia Michielon, li hanno premiati con le seguenti motivazioni: Junichi Ito «per la raffinata eleganza e la sensibilità poetica delle sue interpretazioni»; Polina Sasko «per l’originalità della sua scelta di repertorio e per la tensione strutturale trasmessa dalla sua esecuzione».

Gli altri premiati

Il secondo premio e.a., è andato all’ucraina Olena Miso «per la vibrante e appassionata interpretazione dimostrata soprattutto nel repertorio russo» e all’albanese Kostandin Tashko «per la plasticità immaginativa del suo virtuosismo pianistico». Il terzo premio, è stato assegnato alla pianista serba Ivana Damjanov «come più giovane concorrente e per la spiccata personalità musicale». Il concerto dei vincitori, si terrà questa sera (mercoledì 18 ottobre), alle ore 20.30, nell’Aula Magna del Conservatorio «Tartini». L'ingresso è libero, previa prenotazione al n. 040 6724911.