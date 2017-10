'Tra fiabe e realtà', al via il ciclo di letture per ragazzi alla biblioteca Q. Gambini

TRIESTE - Venerdì 20 ottobre, alle 17, alla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini (Servizio ragazzi, via delle Lodole 7/a) prende il via il ciclo di letture per ragazzi 'Tra fiabe e realtà', a cura di Lando Francini del Teatro del Vento, Rosa Parks Disse no. L'incontro - rivolto alle scuole secondarie inferiori (alle 10, su prenotazione) e al pubblico dagli 11 anni (ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti) - si propone come un momento di ascolto, dialogo e riflessione con i ragazzi, attraverso la storia di un rifiuto che sconfisse il razzismo, partendo dalla canzone di Billie Holiday «Strange Fruits» per passare al libro di Paola Capriolo «NO», proseguendo con un racconto tratto da «Contro il fanatismo» di Amos Oz, per concludersi con le parole di Nelson Mandela dal suo «Lungo cammino verso la libertà». Prossimo appuntamento con il Teatro del Vento: martedì 7 novembre. In programma 'Le fiabe italiane di Calvino' , un classico capace di rendere vera la fiaba e fantastica la realtà (alle 10, classi 4.e e 5.e di scuola primaria, alle 17 pubblico dai 9 anni). Info e prenotazioni:tel. 040 0649556 / bibliocom@comune.trieste.it http://www.bibliotecaquarantottigambini.it/