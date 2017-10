Young Art Selection, 12 artisti emergenti interpretano il tema del 'sacro' e della 'blasfemia'

TRIESTE - Lunedì 23 ottobre, alle 19, nella Sala A. Fittke di piazza Piccola 3, si terrà l'inaugurazione della quinta edizione di Young Art Selection, rassegna satellite dell'annuale Salone d'Autunno dell'Arte Triestina e dedicata ai giovani artisti emergenti con meno di 30 anni. L’evento viene organizzato dal Centro Iniziative Culturali Z04 con il contributo del Comune di Trieste, e curato da Franco Rosso e da Enea Chersicola che hanno invitato una dozzina di creativi, in buona parte di provenienza dall'Istituto d’Arte U. Nordio, che hanno già avuto modo di farsi apprezzare per il loro lavoro e che in questa occasione allineano una serie di opere liberamente interpretate (pittura, digital art, ecc.), con riferimento al tema del «sacro» e della «blasfemia» non legata però alla bestemmia, ma alla sua radice etimologica greca che significa confondere, far uscire di senno. Una dimensione del sacro che diventa intollerabile e che diventa persino illegale. Già Spinoza, che visse in un'epoca di guerra di religione, affermava che, se fossero perseguibili solo le azioni, le dispute suscitate sotto il pretesto della religione non si convertirebbero in conflitti.

I protagonisti

Artisti invitati alla 5^ Young Art Selection: Leone Maria Kervischer, Nathan Marin, Phelipe, Piero Hlavaty, Paolo Urizzi, Federico Sciuca, Delphi Morpurgo, Eeva Kukkonen, Francesca Alessandrini, Filippo Alzetta, Francesca Giassi, Andrea Solaja. L'undicesima edizione del Salone d'Autunno dell'Arte Triestina si svolgerà invece dal 18 al 29 novembre e come ogni anno proporrà una finestra sul fare arte a Trieste, presentando il lavoro di una cinquantina di artisti scelti tra coloro che possono rappresentare il meglio dell'espressione creativa nella pittura e nella scultura prodotta in città.