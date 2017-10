La Prova del Cuoco bussa alla porta del Buffet da Pepi, da 120 anni il regno della porzina

TRIESTE – Centoventi anni di storia. Un traguardo che vale la pena festeggiare in...tv! Il mitico Buffet da Pepi, il paradiso del bollito nato nel lontanissimo 1897, sarà infatti uno dei protagonisti della Prova del cuoco, la famosa trasmissione di Raiuno. Due giorni fa il conduttore televisivo di programmi enogastronomici, Fabrizio Nonis, ha fatto tappa a Trieste per scoprire tutte le curiosità sulla porzina. E chi meglio di Paolo Polla (e del suo team) poteva far conoscere il prodotto tipico della cucina locale a tutta Italia? Il presentatore, insieme alla troupe del programma, ha registrato la puntata proprio dal bancone dello storico locale. «Nonis è una persona molto cordiale e energica – racconta Polla – Abbiamo spiegato le caratteristiche della carne e come si cucina e poi abbiamo collaborato per la costruzione del piatto».

Successo nazionale e non solo

Non era la prima volta che la squadra del Buffet da Pepi – formata dal titolare, suo figlio e altri 8 dipendenti - finiva sotto l’attenzione dei media. Prima di Rai 1 hanno fatto visita al locale anche alcune trasmissioni di Rai 3, ma soprattutto più di un canale internazionale (la Cnn tra le altre). Il motivo di tanto successo è presto spiegato: il locale, nel 2017, ha compiuto 120 anni. Il tempo è passato, ma la qualità non ha mai avuto un momento di cedimento. «Il nostro segreto? Cercare di mantenere ciò che si offre nel modo migliore – continua – pochi prodotti, ma buoni». Come accade per il bollito di maiale, senza dubbio il piatto preferito da triestini e turisti. «La cosa che mi rende più felice è vedere le persone uscire soddisfatte dal nostro locale» conclude. Per chi volesse scoprire cosa rende speciale il bollito del Buffet da Pepi l’appuntamento è per il primo giorno di novembre, dalle 12.45, su Rai 1.