Seminario sull'organizzazione e la gestione musicale delle marching band alla Casa della Musica

TRIESTE - Questa sera dalle 20 alle 22 e sabato 21 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Casa della Musica/ Scuola di Musica 55 ospita un Seminario sull'organizzazione e la gestione musicale delle marching band e sul lavoro degli ensemble numerosi nel contesto della performance di strada. La due giorni è a cura di Dario Cecchini, direttore dei FunkOff ed è in collaborazione con la FNAS - Federazione Nazionale Artisti di Strada. Il programma delle due giornate è molto articolato e spazia tra argomenti storici, tecnica musicale e di arrangiamento, approcci performativi, drammaturgici e tecniche di azioni collettive. Il seminario è gratuito per i soci Fnas ed è al costo di 30 euro per gli esterni (corrispondente alla quota di iscrizione FNAS). Al laboratorio possono accedere al massimo 12 persone è necessaria quindi la preiscrizione.

Per iscriversi o per avere informazioni è possibile scrivere a SEGRETERIA@FNAS.ORG, chiamare al cellulare +39 366 4685649 o fare riferimento a Casa della Musica, tel 040 307309 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il giovedì anche dalle 10 alle 12.