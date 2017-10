Truffa su fondi erogati dalla Regione, denunciati due manager e sequestrati 59mila euro

TRIESTE - Denunciati due manager per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e sequestrati 59.000 euro. Nel 2013 un’azienda giuliana produttrice di materiale medico e chirurgico aveva ottenuto un contributo - dalla Regione Friuli Venezia Giulia - per l’avvio di un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale volto alla realizzazione di dispositivi sanitari con uso di materiali innovativi.

Le indagini

Passando al setaccio il rendiconto dei costi sostenuti per il personale impegnato in tale complessa attività creativa, gli investigatori del Nucleo di Polizia Tributaria Trieste hanno scoperto che tutti i lavoratori risultati coinvolti, almeno sulla carta, nella realizzazione del progetto in questione, in realtà non ne avevano mai preso, tanto da dichiarare non solo di averne ignorato l’esistenza e che non sarebbero stati comunque capaci di svolgere gli inesistenti compiti assegnatigli, ma di aver sempre svolto le consuete mansioni, del tutto estranee al finanziamento regionale ricevuto. Nei confronti del titolare ed amministratore delegato è scattata la denuncia per truffa ai sensi dell’articolo 640-bis del codice penale.

Sequestro

Il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Trieste, ha disposto il sequestro del contributo illecitamente percepito, pari a 59.000 euro, cui è stata data concreta esecuzione da parte delle Fiamme Gialle.