Pallanuoto A1: inizia il campionato, Trieste sul campo dell'Acquachiara

TRIESTE - L’attesa è quasi terminata. Sabato 21 ottobre scatta il campionato di serie A1 maschile 2017/2018 (giunto all’edizione numero 99) e la Pallanuoto Trieste è pronta all’esordio. La squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping infatti sarà impegnata nella Piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta) per affrontare l’Acquachiara. Con inizio previsto alle 15.

Qui Pallanuoto Trieste

Gli alabardati hanno preparato la trasferta in terra campana nei minimi dettagli. Tutti i ragazzi a disposizione di Miroslav Krstovic appiano in buone condizioni fisiche e l’entusiasmo è alle stelle in vista di questo delicato match d’esordio. «Stiamo bene – spiega l’allenatore della Pallanuoto Trieste – il clima in squadra è ottimo, abbiamo tanta voglia di scendere in vasca e dimostrare il nostro valore. Rispetto alla Coppa Italia la nostra condizione è cresciuta tantissimo, siamo fiduciosi per il match con l’Acquachiara, ma in ogni caso servirà una prestazione di alto livello per conquistare il bottino pieno». Il tecnico belgradese chiederà infatti ai suoi ragazzi la massima concentrazione: «Loro hanno cambiato molto, puntando su giocatori Under 20. Nella piscina di casa però possono metterci in difficoltà, quindi dovremo affrontare questa trasferta al massimo. Per conquistare i tre punti dovremo lottare su ogni pallone. Dal punto di vista tattico, chiederò alla squadra di difendere forte e di gestire con oculatezza i possessi offensivi». Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo per l’esordio in campionato, Krstovic ha le idee chiare. «In linea di massima giocheranno i tredici delle partite di Coppa Italia, comunque portiamo con noi anche il giovane Mladossich». Fari puntati soprattutto sui tre stranieri arrivati in estate, ovvero Drasko Gogov, Nemanja Vico e Nino Blazevic. A Trieste si sono ambientati benissimo, mentre il loro processo di integrazione nello scacchiere tattico alabardato sembra a buon punto. La partenza alla volta di Napoli è prevista nella serata di venerdì, non prima di aver svolto l’allenamento di rifinitura alla «Bruno Bianchi». Poi sabato mattina qualche ora di riposo e il trasferimento verso Santa Maria Capua Vetere, per il primo impegno nel massimo campionato nazionale.

Qui Acquachiara

I partenopei hanno cambiato tantissimo rispetto alla squadra che chiuse ottava (proprio dietro alla Pallanuoto Trieste) lo scorso torneo. In panchina non c’è più Pino Porzio, sostituito da Paolo Iacovelli. Il mercato estivo ha completamente rivoluzionato l’Acquachiara. Via Barroso, Krapic, Del Basso, Cupic, Lapenna, Steardo e Robinson. Confermati soltanto i portieri (entrambi di buon affidamento) Lamoglia e Cicatiello e una pattuglia di giovani, quasi tutti Under 20, ai quali sono stati affiancati alcuni interessanti innesti. Come i fratelli Manuel e Julien Lanfranco, difensore e centroboa prelevati dalla Canottieri Napoli. I canadesi Sean Spooner, attaccante pericoloso al tiro, e Jeremie Blanchard, centroboa temibile sotto il piano fisico. Le prime uscite stagionali, ovvero le quattro partite di Coppa Italia, non sono state particolarmente felici per i partenopei, sconfitti abbastanza nettamente da Posillipo, Lazio, Ortigia Siracusa e Catania. Sono quattro i precedenti tra Acquachiara e Pallanuoto Trieste: una vittoria per parte nella stagione 2015/2016, un successo alabardato e un pari nel 2016/2017.

La direzione di gara del match tra Acquachiara e Pallanuoto Trieste è stata affidata a Arnaldo Petronilli e Bruno Navarra, entrambi di Roma. Dalle ore 15.00 la pagina Facebook della Pallanuoto Trieste (www.facebook.com/pallanuototrieste) pubblicherà tutti gli aggiornamenti live sulla gara tra partenopei e alabardati.

La giornata

La sfida di Santa Maria Capua Vetere aprirà il turno inaugurale del 99esimo campionato di A1 maschile, assieme al confronto delle ore 15.00 tra l’Ortigia di Stefano Piccardo e il Posillipo, con i siciliani favoriti. Alle 16.00 il neopromosso Catania (prossimo avversario della Pallanuoto Trieste) ospiterà l’An Brescia in una sfida quasi impossibile per gli etnei, mentre la Canottieri Napoli metterà alla prova l’altra arrembante neopromossa, ovvero la Rn Florentia. Pronostico chiuso nelle gare delle 18.00 tra la corazzata Sport Management e il Torino 81 e il derby ligure tra la scudettata Pro Recco e il Rn Savona dell’ex Trieste Grummy Guimaraes. Mentre il primo match trasmesso in diretta streaming su Waterpolo Channel (www.federnuoto.it/live) con il commento di Ettore Miraglia e Francesco Postiglione sarà quello delle ore 18.00 tra Lazio e Bogliasco.