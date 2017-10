Eventi a Trieste, 7 cose da fare il 21 e il 22 ottobre

TRIESTE – Libri, party, musica e gusto in questo weekend triestino che non mancherà di stupirvi. Ecco i nostri consigli per godersi ogni istante.

A cena con l'autore

All'Antico Caffè San Marco (Via Battisti, 18) alle 20.30, cena letteraria con Maurizio De Giovanni. Vuoi chiede a Maurizio De Giovanni cosa succederà all'Ispettore Ricciardi nel suo prossimo romanzo? Potrai farlo sabato 21 ottobre, nell'ambito di Triestebookfest. L'occasione unica di scambiare quattro chiacchiere con lo scrittore e vivere con lui dei momenti reali di convivialità si terrà all'Antico caffè San Marco L'evento è a pagamento e solo su prenotazione. Per informazioni: www.triestebookfest.it.

Party

All'Ausonia Beach Club, sabato 21 Ottobre dalle 23.30, una battaglia a suon di colpi bassi, che vi porterà indietro nel tempo fino ai coloratissimi anni '90 dove i bellocci di Beverly Hills 90210 sfoggiavano imbarazzanti ma invidiose acconciature, toccando anche i melanconici anni 2000 quando le serie tv imperavano e tutti prima o poi speravano di trasferirci in uno scenario alla Dawson's Creek.

Spettacolo

Al Teatro Miela (Piazza Duca degli Abruzzi, 3), alle 16 e alle 18.30 spettacolo dal titolo «Chis'è ò paese d'ò sole». Pomeriggio musicale all’ombra del Vesuvio, tra celebri melodie partenopee e canzoni meno note del repertorio napoletano con la voce di Alessio Colautti, un tenore partenopeo ed il maestro Ballaben al pianoforte. Ingresso euro 10, ridotto euro 8. Per informazioni: www.miela.it, 040 365119.

L'artista internazionale

Sabato 21 ottobre all'Auditorium Casa della Musica, alle 21 il concerto di Christopher Paul Stelling. Incluso da Rolling Stone nel 2015 tra i 10 migliori nuovi artisti, Christopher Paul Stelling è un folksinger dalle mille ispirazioni, nato in Florida e cresciuto tra Colorado e New York. Elementi di Dylan e Stones, tracce di folk-blues e richiami irish, ne fanno un autore ambizioso, fantasioso e unico. Il suo ultimo «Itinerant Arias», uscito il 5 Maggio 2017 su Anti Records, è un ulteriore tassello alla sua piccola ma preziosa discografia. Un vero «road warrior», con la sua fedele «Brownie» a tracolla, e quasi 300 concerti negli ultimi 2 anni alle spalle. In apertura: An Early Bird, Stefano De Stefano, 10 anni con i Pipers tra Napoli e Milano, 3 dischi realizzati e tour in Italia e in Europa. Nel mezzo, attenzione da parte di NME, Virgin Radio, Rai e Mtv, concerti con Starsailor, Ocean Colour Scene, The Charlatans, Ian Brown, Turin Brakes e ancora Jack Savoretti, Rachel Sermanni e Joshua Radin. Attualmente è in studio per registrare il primo disco e nel frattempo ha già aperto i concerti di Sodastream e Clap Your Hands Say Yeah. Per informazioni e biglietti:

www.triesteisrock.it, www.good-vibrations.it, associazione.tsrock@gmail.com, goodvibrations.eventi@gmail.com.

Musica live

All'International Music School, alle 20, quattro artisti riuniti nel nome di Paul Motian accostano grande sensibilità alle loro capacità interpretative e improvvisative omaggiando il grande batterista, compositore e artista americano, che con le sue performance, accanto ai più grandi ha scritto una parte importante della storia del jazz. La musica verrà trasformata in colori e i colori in musica. Il dipinto sarà poi utilizzato per la copertina del disco del Trio in Motion che uscirà a novembre.

Riccardo Morpurgo: pianoforte, Delphi Morpurgo: pennello e colori, Giovanni Maier: contrabbasso, Pietro Ricci: percussioni. Posti limitati. Ingresso liberoprevia prenotazione al contact@imstrieste.com.

Rock'n'roll da ballare

Al Deus Lounge Bar Restaurant, un tuffo nel passato accompagnato dalla splendida musica swing blues e rock dagli anni '30 ai '60, il Tutti i frutti jam party. Dalle 19 alle 20, «Warm up» tutti in pista a provare i primi passi di Lindy Hop e Charleston con la Scuola di Ballo Arianna, dalle 20 le cene di Chef Marco Costanzo, con un menù tutto nuovo. Ci scateneremo a ritmo di Lindy Hop, Charleston, Boogie Woogie, Rock 'n Roll e Twist in un crescendo mozzafiato in compagnia delle Swing Girls del Pattinaggio Artistico Jolly. Dj Set Franco Giombetti. Info tavoli e prenotazioni cene: 331 2061427 – 334 8229315.

Il brunch della domenica

All'Eppinger caffè (via Dante Alighieri 2), domenica 22 ottobre dalle 11.30 torna l’Eppi Brunch. Non è più prima colazione, ma non è ancora pranzo. Il brunch, che si consuma fra le 11.30 e le 15, è quel pasto inventato dagli americani che, sopratutto nei giorni di festa, vogliono vivere in relax e non avere vincoli di orari per i pasti. Una tavola sopratutto di cose golose: frittatine assortite, wrap, carni e verdure fresche, brioche dolci e salate, affettati, primi e secondi piatti. E dolci, tantissimi dolci. Una domenica da passare insieme assaggiando cose sfiziose vivendo la tranquillità domenicale nel centro pedonale. Informazioni e prenotazioni: 040 637838. Costo: 20 euro a persona (acqua, caffè, spremute incluse nel prezzo).