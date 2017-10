L'Alma Trieste si impone a Bergamo

TRIESTE - Trieste sbanca Bergamo e conquista la quarta vittoria consecutiva nell’anticipo della quarta giornata di serie A2. La formazione di coach Dalmasson, ancora priva di Cavaliero, ha avuto ragione della coriacea squadra lombarda che, a dispetto della classifica (che la vede ultima insieme a Roseto) e di alcune assenze importanti, come il centro Bergstedt e l’ala Sanna, ha tenuto testa ai giuliani per tutto il match.

Trieste è partita meglio, raggiungendo anche il vantaggio di +9 nel primo quarto con un parziale di 8 a 0 concluso con una schiacciata di Green (9-18), ma in inizio di seconda frazione Bergamo pareggia con Fattori (22-22). Le squadre proseguono appaiate fino alla pausa di metà partita prima della quale l’Alma, sotto di 2 (39-37) compie un break di 6 a 0 con tre canestri di un ottimo Cittadini. Nel terzo periodo, in cui sale in cattedra Green, autore di alcune spettacoli schiacciate, domina ancora l’equilibrio in campo, ma nell’ultima frazione, approfittando anche di un certo appannamento della guardia avversaria Solano, Trieste, ancora con Green, stacca definitivamente Bergamo e conquista l’ottavo punto in classifica.

BERGAMO BASKET – ALMA TRIESTE 64-75 (18-22, 39-43, 51-54)

BERGAMO BASKET: Ricci n.e., Sergio 7, Bozzetto 8, Cazzolato, Mascherpa 2, Fattori 12, Bedini, Ferri 17, Piccoli n.e., Magni n.e., Solano 18. All. Ciocca.

ALMA TRIESTE: Cittadini 14, Green 20, Loschi 9, Da Ros, Fernandez 11, Baldasso 6, Janelidze 2, Bowers 8, Schina n.e., Deangeli n.e., Coronica, Prandin 5. All. Dalmasson