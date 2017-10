Domenica al museo della scienza è vietato... non toccare!

TRIESTE - Giornata ricca di attività all'Immaginario Scientifico di Trieste, a Grignano: domenica 22 ottobre il museo della scienza interattivo e sperimentale sarà aperto dalle 10 alle 18. Non solo bambini, ma anche adulti e visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza sperimentando liberamente sui diversi «exhibit hands-on», come gli specchi, i giochi di luci, ombre, forme e colori. Si potrà poi lasciarsi incantare dalle splendide immagini di una multivisione, che questa settimana sarà dedicata al tema «Viaggiatori: territori e cittadinanza globale», in occasione della Settimana dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile, promossa da ARPA Friuli Venezia Giulia attraverso il Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA). Con la multivisione Viaggiando Immaginando si potranno quindi scoprire sorprendenti panorami, paesaggi urbani, volti, scene di vita quotidiana che raccontano diversi ambienti naturali e culturali.

La visita guidata

Un'attività sempre molto amata dal pubblico sono le visite guidate al planetario dell'Immaginario Scientifico: ogni ora circa in un buio avvolgente, costellato da migliaia di puntini luminosi, stelle, pianeti e altre meraviglie si dispiegano in tutto il loro significato, grazie alle spiegazioni di un esperto. Ma si parla anche di coding questa domenica all'Immaginario Scientifico, con una speciale attività per bambini che rientra nella Europe Code Week (codeweek.eu): il laboratorio «Il coding è un gioco», in programma alle 11, e realizzato in collaborazione con The Coding Box, si propone di avvicinare i più piccoli alle logiche della programmazione attraverso giochi ed esperienze pratiche, con un approccio totalmente «unplugged», ossia che non implica l’utilizzo diretto del computer o di altri dispositivi elettronici. Lo scopo è quello di innescare una modalità di ragionamento logico, che aiuta a formulare soluzioni costruttive per raggiungere obiettivi e risolvere problemi.

Il costo è di 7 euro a bambino,comprensivo di ingresso al museo. Iscrizioni tramite form online su www.immaginarioscientifico.it

Sul tema innovativo del coding, per l’anno scolastico 2017-2018 l’Immaginario Scientifico di Trieste ha inserito nel catalogo delle attività didattiche un laboratorio per le scuole primarie. Informazioni: 040224424, www.immaginarioscientifico.it