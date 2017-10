L'operazione "Oro Rosso" dà i suoi frutti: significativa riduzione dei furti di rame

TRIESTE - Continuano i servizi straordinari di controllo in ambito ferroviario per monitorare la situazione relativa ai furti di materiale ferroso, rame soprattutto. La settima giornata dell’operazione denominata «Oro Rosso» predisposta a livello nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria ed effettuata il 18 ottobre ha visto la Polizia Ferroviaria di Trieste impegnata in una serie di controlli tesi a monitorare costantemente la situazione relativa ai depositi di questo materiale che, considerato il valore commerciale, può essere effettivamente denominato «oro rosso».

I risultati dell'operazione

L’attività di contrasto messa in atto nella provincia di Trieste ha portato a controllare 36 siti tra rottamai, depositi lungo la linea ferroviaria e su strada, con l’impiego di 35 Operatori della Polizia Ferroviaria e controlli particolarmente approfonditi su numerose persone. A conferma della frequente attività di prevenzione, ormai condotta da tempo da questa Specialità di Polizia, non sono state rilevate particolari anomalie né comminate sanzioni amministrative. I costanti hanno portato ad una significativa riduzione dei furti di rame in ambito ferroviario