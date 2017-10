Mobilità elettrica a Trieste in crescita: nel 2017 triplicato il numero delle ricariche rispetto al 2015

TRIESTE - 858 ricariche e 8676 kWh erogati: triplicato l’utilizzo dei punti di ricarica rispetto al 2015 A Trieste la mobilità elettrica è in pieno sviluppo. I dati, infatti, confermano un trend di crescita nell’utilizzo del servizio che, seppure ancora basso in termini assoluti, sembra non avere sosta. Nel corso del 2017 il numero delle ricariche è quasi triplicato rispetto al 2015, anno in cui le prime 10 colonnine di ricarica per auto elettriche sono state posizionate da AcegasApsAmga in modo capillare in tutta la città. Sono già oltre 800 le ricariche effettuate nei primi nove mesi di quest’anno, pari a oltre 8676 kWh. La crescita è ancora più evidente se si analizzano i kWh erogati, infatti, si assiste a un incremento superiore al 400% rispetto al 2015. Nei primi tre anni dall’avvio del servizio sono state 2.150 le ricariche effettuate, per un totale di quasi 19mila erogati.

Inauguratai la prima colonnina a Gorizia, nuovi sviluppi per la mobilità elettrica in Regione

È stata inaugurata a Gorizia la prima colonnina di ricarica elettrica in piazzale Mantova (di fronte al campo d’atletica «Kovi»). Un primo passo fondamentale per la creazione di una rete capillare di ricariche per l’intera regione Friuli-Venezia Giulia. Il progetto a cura di AcegasApsAmga, e realizzato grazie al know-how del Gruppo Hera, infatti, prevede a breve l’inaugurazione di una colonnina in via del Cotonificio a Udine, fra le prime «fast charge» in Italia, in grado di ridurre drasticamente i tempi di ricarica e l’installazione di ulteriori quattro colonnine a Gorizia. Un’alternativa sostenibile per la mobilità sul territorio regionale sembra essere dunque già realtà.

Un trend mondiale in aumento

I buoni dati di Trieste si inseriscono in un trend mondiale di crescente attenzione verso la mobilità sostenibile ed elettrica. Sono infatti circa 800.000 le auto elettriche vendute nel mondo nel 2016, un incremento del 40% rispetto al 2015: si stima che entro il 2040 saranno 150 milioni le vetture a batteria circolanti su strada nel mondo.

Stazioni di ricarica in tutta Italia…a portata di app

Il progetto di AcegasApsAmga per la mobilità sostenibile in Friuli Venezia Giulia fa parte dell’ Hera della mobilità elettrica, il piano del Gruppo Hera, che sta vedendo la realizzazione di reti di ricarica per auto elettriche su tutto il territorio nazionale, anche grazie alla partnership tecnologica con Enel. A questo indirizzo: http://mobility.gruppohera.it/ è possibile ottenere informazioni utili come l’esatta localizzazione e lo stato delle colonnine (libera, occupata, in manutenzione). Le stesse informazioni sono disponibili anche con l’ app «Heramobility», utilissima in viaggio.

Come accedere al servizio

L’accesso alla presa viene consentito mediante smart card e in prospettiva il sistema è già predisposto per abilitare la ricarica anche tramite il telefono cellulare (questa funzione per i clienti del Gruppo Hera sarà disponibile nel corso del prossimo anno) .