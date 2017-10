'Paurosa Bellezza' di Marko Sosič ospite del più prestigioso festival della Slovenia

TRIESTE - La coproduzione fra il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il Teatro Stabile Sloveno "Paurosa bellezza" è stata selezionata per lo showcase del più importante Festival teatrale sloveno, il Borštnikovo srečanje di Maribor. Lo spettacolo nella doppia versione linguistica su testo di Marko Sosič e nella regia di Matja¸ Farič andrà in scena domenica 22 ottobre alle 21.30 sul palcoscenico principale del Teatro Nazionale di Maribor. Per la prima volta nella lunga storia del prestigioso Festival, giunto quest'anno alla cinquantaduesima edizione, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo presentato nella stessa serata in lingua slovena e in lingua italiana, con due diversi cast e la stessa regia.

Lo spettacolo

Gli attori Maruša Majer, Primo¸ Forte e Tadej Pišek per la versione slovena, e Lara Komar, Riccardo Maranzana e Filippo Borghi della Compagnia del Teatro Stabile FVG per quella italiana, offriranno anche agli spettatori dell’amato festival l’emozione di assistere in due lingue diverse e in due interpretazioni davvero affascinanti la trasfigurazione poetica delle vite di grandi alpinisti triestini come Emilio Comici , Tiziana Weiss ed Enzo Cozzolino. Lo spettacolo è una ricostruzione delle loro grandi sfide sportive ed umane alla luce delle loro vicende, parole, testimonianze che diventano anche la base per una riflessione filosofica più ampia su temi esistenziali di grande fascino.

Collaborazione

I due Teatri Stabili – entrambi con sede a Trieste – hanno saputo raccontare la città nella sua complessità e bellezza storica e culturale. Il fortunato esperimento del doppio spettacolo, già apprezzato nella primavera scorsa dal pubblico triestino, è ora pronto a conquistare con la sua unicità anche il pubblico sloveno all’interno della grande e storica kermesse che in dieci giorni (fino al 29 ottobre) porterà in scena circa settanta eventi.