Minoranze: 1,1 milioni di euro per le associazioni slovene

FVG - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alla Cultura, Gianni Torrenti, ha approvato tre bandi riservati a enti e organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena per i quali sono stati stanziati complessivamente 1.100.000 euro finanziati dallo Stato grazie alla legge 38/2001.

Come ha spiegato Torrenti, si tratta di «azioni che permetteranno di sviluppare linee progettuali straordinarie a favore delle realtà di lingua slovena per tutelare l'importante patrimonio ad esse connesso. La Regione da un lato sostiene con questi bandi i progetti straordinari delle associazioni, come iniziative di ampio respiro e grandi eventi, e dall'altro favorisce interventi manutentivi delle loro sedi». La prima azione, sviluppata tramite un bando finanziato con 600.000 euro, punta a valorizzare 4 diversi filoni tematici nell'ambito dei quali possono essere presentati singoli programmi o iniziative (non è consentita la presentazione di un programma con interventi su più temi) ovvero: il Centenario della Prima guerra mondiale 15-18 e la minoranza slovena; dal 21 novembre 2007 la Slovenia è nell'Area Schengen, la celebrazione del primo decennale di un confine diverso; il ricordo di due sloveni speciali: Darko Bratina e Mirko Špacapan e, infine, le Giornate della cultura slovena (inteso come Repubblica di Slovena) nel Friuli Venezia Giulia.

Inoltre, uno stanziamento di 300.000 euro è destinato al bando per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali, mentre 200.000 euro sono riservati all'avviso per gli interventi di manutenzione straordinaria (per i quali il contributo erogabile oscilla tra 10.000 e 40.000 euro).