Marina Militare: folla di visitatori per la Vespucci a Trieste

TRIESTE - Dopo aver ormeggiato al Molo Bersaglieri, l'equipaggio della splendida nave a vela con motore della Marina Militare Amerigo Vespucci non ha fatto in tempo a tirare a lucido più del solito tolda e ponti ed a tenere una breve conferenza stampa, che una fila di visitatori si era già formata a terra davanti alla passerella.

La Nave Scuola resterà a Trieste fino al 24 poi continuerà il suo viaggio lungo le coste italiane. Il Comandante della nave, Capitano di Vascello Roberto Recchia, ha disposto le visite domenica fino alle 18.30 e lunedì dalle 14.30 alle 18.30.

La nave fu progettata come la 'gemella' Cristoforo Colombo, da Francesco Rotundi, direttore dei cantieri navali di Castellammare di Stabia (Napoli), dove fu varata il 22 Febbraio 1931; oggi è in servizio per l'addestramento degli allievi ufficiali della Accademia di Livorno. E' stata appena dotata di uno speciale e unico motore elettrico realizzato a Monfalcone.