Ligabue sbarca a Trieste con il suo ‘Made in Italy Tour’

TRIESTE - È ripartito a inizio settembre da Rimini, lasciandosi alle spalle i problemi di salute e ripresentandosi al suo pubblico più in forma che mai. Stiamo ovviamente parlando del grande Ligabue, rocker fra i più amati della musica italiana di sempre, e del suo ‘Made in Italy Tour’, che sta conquistando uno dopo l’altro i palazzetti delle più importanti città italiane. L’attesa a Trieste è alle stelle, l’arrivo del Liga è imminente, sarà infatti protagonista sul palco della PalaRubini Alma Arena, lunedì e martedì 23 e 24 ottobre, per due strepitosi concerti rock, organizzati da F&P Group e Zenit srl, in collaborazione con Alma Pallacanestro Trieste 2004, Regione Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia PromoTurismoFVG. Biglietti ancora disponibili per la sola data di martedì 24 ottobre. Alcune informazioni utili: le porte al pubblico apriranno alle 19, mentre lo spettacolo avrà inizio alle 21.

Tutte le info www.azalea.it.