​​​​​​​La Trieste del Settecento raccontata al Magazzino delle Idee

TRIESTE - Avete mai sentito parlare di Mattio Pirona o di Pasquale Ricci? Sapete qualcosa della spaventosa alluvione del 1754 descritta da una spia veneziana? O di quando alla Serenissima giungevano missive che descrivevano le visite dei ministri di Maria Teresa a Trieste? E sapete che già nel Settecento a Trieste una giovane donna, Maria Maddalena Rattichin, poteva gestire in proprio un’attività imprenditoriale e commerciale in tutta autonomia?

La Trieste del Settecento è ampiamente descritta, nei suoi molteplici aspetti, nella mostra Maria Teresa e Trieste. Storie e culture della città e del suo porto e tre componenti del Comitato scientifico ne approfondiranno la narrazione, mercoledì 25 ottobre alle ore 18, al Magazzino delle Idee, in un incontro aperto al pubblico. Loredana Panariti, Alessandra Marin e Daniele Andreozzi - docenti all’Università degli Studi di Trieste - si confronteranno sulla città, composta da panorami complicati e fluidi, da realtà, miti e spazi in cui donne e uomini hanno progettato e compiuto le traiettorie della loro vita. Nell’occasione - per chi ancora non l’avesse visitata o volesse semplicemente approfondirne i contenuti - sarà possibile effettuare una visita della mostra accompagnati da Alessandra Marin e Daniele Andreozzi a partire dalle ore 17.

Panorami complicati. Donne e uomini negli spazi e nei miti della Trieste teresiana sarà il primo appuntamento di una serie di iniziative che accompagneranno l’apertura della mostra fino a febbraio 2018 e consentiranno di approfondire i temi che vengono affrontati nell’analisi della Trieste Settecentesca e del ruolo di Maria Teresa nella crescita e nello sviluppo della città.