Ubriaco, si distende in strada: lo recupera una guardia giurata impegnata nel suo giro di controlli

TRIESTE - Era disteso, in strada, in evidente stato di ebbrezza, l’uomo che, attorno alle 21.40 di venerdì 20 ottobre, è stato notato da una guardia giurata dell’ItalPol che in quel frangente stava svolgendo il suo consueto giro.

I soccorsi

Lungo il percorso che stava percorrendo nello svolgere le sue mansioni, la guardia giurata, arrivata in via San Marco a Trieste, ha visto un uomo steso a terra, sul ciglio della strada. Una situazione che certamente avrebbe potuto metterne a repentaglio la vita. Notando subito che la persona in questione non era nel pieno delle sua facoltà, ha allertato la centrale operativa dell’istituto di vigilanza che a sua volta ha chiamato i soccorsi che sono giunti sul posto tempestivamente. Nel frattempo la guardia è rimasta con l’uomo.