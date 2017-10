Barcolana, Lotti: «Manifestazione che valorizza il territorio»

TRIESTE - «Abbiamo voluto lanciare mediaticamente la Barcolana da Roma perché questa manifestazione rappresenta nel suo insieme un programma di eventi dove lo sport si coniuga con la cultura e il turismo, valorizzando il territorio in termini di immagine e di ricadute economiche». Questo il concetto espresso dal ministro per lo Sport, Luca Lotti, il quale oggi a Roma ha partecipato alla presentazione della 49° edizione della Barcolana assieme alla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. Il ministro ha rimarcato anche il ruolo della Rai, che seguirà la Barcolana in qualità di Main media partner.

L'evento straordinario

Un lavoro fondamentale quello della televisione di Stato che, grazie alla sua presenza a Trieste nei giorni della manifestazione - come ha sottolineato il ministro -, garantirà una copertura importante alla Barcolana, facendo raggiungere al grande pubblico la bellezza di un evento unico nel suo genere. Infine, Mitja Gialuz, il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano (lo Yacht club che organizza la regata e tutti gli eventi collegati), ha voluto esprimere un particolare ringraziamento al ministro Lotti, oltre che per la concessione del patrocinio, anche per aver inserito la Barcolana all'interno della Settimana europea dello sport.