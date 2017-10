Sfonda una vetrina a calci: arrestato per furto aggravato

TRIESTE – Un passante lo ha notato armeggiare nei pressi del bar edicola non lontano dal capolinea del tram, in piazza Oberdan, a Trieste, e poi infrangere con alcuni calci una vetrata dell’esercizio commerciale. È così che la polizia di Stato di Trieste ha arrestato per furto aggravato il cittadino senegalese A. N., classe 1980, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Il fatto è avvenuto nella serata di domenica 22 ottobre

A seguito dell’episodio è stato informato il numero unico 112: sul posto si è recato il personale della squadra volante della Questura che ha notato un uomo seduto su una vicina panchina e con in mano una cassetta di un registratore di cassa all’interno del quale stava rovistando. Accanto a lui uno zaino, al cui interno sono state trovate due torce, due banconote da 50 euro raccolte in una cartina e varie monete e altre banconote. Gli operatori lo hanno identificato e hanno notato la vetrata del bar infranta a tal punto da permettere il passaggio di una persona. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, il senegalese è stato arrestato e condotto presso la locale casa circondariale a disposizione della locale Procura della Repubblica.