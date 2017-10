Lavoro: mobilità in deroga per l'area di crisi industriale complessa

TRIESTE - Il Tavolo regionale di concertazione, costituito dalle parti sociali del Friuli Venezia Giulia, ha siglato l'accordo sulla concessione della mobilità in deroga a favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Trieste. A darne notizia è l'assessore regionale al Lavoro Loredana Panariti al termine dell'incontro svoltosi nel capoluogo giuliano.

L'intesa prevede la possibilità di concedere il trattamento di mobilità in deroga - per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza ricompresa fra il 2 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, e senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga - ai lavoratori che possiedono, contemporaneamente, alcuni requisiti. Tra questi figurano la condizione di disoccupazione alla data di presentazione della domanda di trattamento di mobilità in deroga, la perdita della propria occupazione in un'azienda situata nell'area di crisi industriale complessa di Trieste e il fatto di aver esaurito, tra l'1 gennaio 2017 e il 30 dicembre 2017, il percepimento del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. A ciò si aggiunge la mancata maturazione, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia ed infine l'iscrizione e partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro.

La domanda deve essere inoltrata all'Inps provinciale, anche tramite i Patronati, esclusivamente per via telematica. Ciò andrà fatto entro il 31 gennaio 2018, se la cessazione dal precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga è ricompresa fra l'1 gennaio 2017 e la data di pubblicazione dell'intesa odierna sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. La richiesta dovrà essere inviata invece entro il 30 marzo 2018, se la cessazione dal precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga è ricompresa fra il giorno successivo alla data pubblicazione dell'intesa odierna sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e il 30 dicembre 2017. Nel corso della riunione del Tavolo, l'assessore Panariti ha evidenziato la necessità che le parti sociali, e in particolare le organizzazioni sindacali dei lavoratori, collaborino con le istituzioni affinché l'informazione in merito al nuovo intervento di mobilità in deroga raggiunga tutti i potenziali beneficiari.