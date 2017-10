Iacop e Mellina Bares aprono mostra 'SOS bullismo e cyberbullismo'

TRIESTE - «Con questa esposizione di arte e cultura, nata dall'iniziativa del Garante regionale per i diritti della persona, il Consiglio regionale vuole dare visione e sensibilità al tema del bullismo e del cyberbullismo da un punto di vista diverso, che trova e vede nell'arte una via d'uscita dalle situazioni di difficoltà e di oppressione, perché il diritto a vivere è più forte del disagio». Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, ha inaugurato la mostra la mostra 'S.O.S. (superare ostacoli sensibilizzando), oltre il bullismo con l'arte del fare' allestita negli spazi istituzionali del Palazzo di piazza Oberdan 6 a Trieste, ricordando come proprio nel mese di maggio l'Aula avesse accolto all'unanimità un provvedimento di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo che, attraverso un approccio interdisciplinare, avvia azioni finalizzate ad affrontare le varie forme di discriminazione, non trascurando la dimensione educativa e di sensibilizzazione sul fenomeno.

«L'arte in tutte le sue molteplici espressioni - ha detto Fabia Mellina Bares, Garante regionale dei diritti della persona con funzioni di garanzia per bambini e adolescenti - può essere uno strumento prezioso e una via per stimolare riflessione e confronto per assumere e promuovere un atteggiamento propositivo e positivo, contrastando atteggiamenti prevaricatori e violenti e contribuendo con forza e determinazione alla costruzione di una comunità rispettosa, coesa, inclusiva e accogliente». L'iniziativa fa parte di una serie di eventi che derivano dal protocollo d'intesa sul coordinamento delle attività per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, stipulato tra il Garante regionale dei diritti della persona, la Commissione regionale pari opportunità, il Corecom, l'Ufficio scolastico regionale e il compartimento di Polizia postale e delle comunicazioni Fvg.

All'esposizione partecipano diciannove artisti tra pittori, fotografi, fumettisti ed è realizzata e allestita dall'associazione socio culturale '6Idea' di Trieste, che da anni promuove attività di sensibilizzazione rivolte ad adulti, bambini e adolescenti, dando spazio ad artisti che valorizzando la gioia di esprimersi liberamente come azione di prevenzione e superamento del disagio sociale. «I concetti che sottendono alla mostra sono sostanzialmente due - ha spiegato Paola Urso, presidente di 6idea - il primo è che la creatività in tutte le sue possibili forme di espressione è indispensabile per sviluppare nei giovani il senso di sé e la capacità di comunicare e interagire con il mondo; il secondo è che l'espressione artistica nella sua immediatezza, libertà e capacità di comunicare può essere un utile supporto per affrontare il fenomeno del bullismo». Espongono nella sezione pittura e installazioni Azzini, Costa, Daus, de Minicis, Dionis, Grison, Ongaro, Palombit, Kljun, Kirchmyr, Rebernig, Terbon, Titz; nella sezione comics Marinigh, Zecchini; per la fotografia Macor, Micol, Oliana, Youssef. La rassegna resterà aperta fino a lunedì 20 novembre.