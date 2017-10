Allianz e Alma Pallacanestro Trieste rafforzano la partnership per altre tre stagioni

TRIESTE – Allianz Italia, la compagnia guidata dall’amministratore delegato Klaus-Peter Roehler, ha deciso di confermare il proprio impegno a fianco di Alma Pallacanestro Trieste 2004, protagonista di tante vittorie nel campionato di Serie A2, rafforzando la sponsorizzazione che si arricchisce, da Gold a Platinum, e viene estesa per tre stagioni sportive fino al 2020.

L’accordo triennale è stato siglato da Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz Italia, dal Presidente di Alma Pallacanestro Gianluca Mauro e dal Direttore generale Mario Ghiacci. Si rafforza così un legame pluriennale, che ha visto crescere, con il successo della squadra biancorossa, l’impegno di reciproca soddisfazione tra i due partner.

Dopo aver offerto alla squadra e alla cittadinanza di Trieste il nuovo parquet di gioco dell’Alma Arena, inaugurato in occasione dell’Allianz Day lo scorso 26 marzo, Allianz ha voluto dimostrare con un nuovo gesto concreto il proprio impegno a fianco della squadra: da domenica 29 ottobre, i giocatori dell’Alma Pallacanestro vestiranno i colori Allianz, grazie al logo del gruppo assicurativo che comparirà sulle divise di gioco. La partita sarà ripresa in diretta nazionale su Sportitalia alle ore 12:00.



«Siamo orgogliosi e gratificati - ha dichiarato il Presidente di Alma Pallacanestro Gianluca Mauro - dal fatto che un partner così prestigioso come Allianz Italia abbia deciso di puntare ancora su di noi, diventando nostro Platinum sponsor per le prossime tre stagioni. Oltre a intensificare il rapporto con la città di Trieste, dove Allianz ha la propria sede legale, la firma di questo accordo è un importante riconoscimento del lavoro da noi svolto in questi ultimi anni e della fama che ci siamo guadagnati in ambito nazionale».

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz Italia, ha sottolineato: «Quest’anno abbiamo voluto rafforzare il sostegno dato alla squadra Alma Pallacanestro Trieste e l’abbiamo fatto in due modi: con una partnership che da annuale è diventata triennale e portando la sponsorizzazione da Gold a Platinum. Allianz da sempre condivide con lo sport, e in particolare con il basket, il valore del misurarsi costantemente con obiettivi sempre più impegnativi: la preparazione, la dedizione, il miglioramento continuo, la collaborazione di squadra e il rispetto dei compagni e degli avversari sono i valori che condividiamo. Questa partnership conferma il nostro impegno verso la città di Trieste, dove sono state fondate la Ras e il Lloyd Adriatico, oggi Allianz, e dove abbiamo mantenuto una presenza strategica molto importante, con oltre mille dipendenti nella rinnovata sede di Largo Irneri».



La sponsorizzazione Platinum offre svariate possibilità di coinvolgimento a 360° per dipendenti, agenti ma anche clienti delle agenzie Allianz. La novità di quest’anno saranno le divise con i marchi Alma e Allianz.

I giocatori avranno a disposizione tre distinti kit di colore differente a seconda della tipologia della gara: avranno la divisa bianca per il kit gara home, rossa per il kit gara away e nera per il kit gara special. Per Allianz saranno messi a disposizione più di 100 abbonamenti; inoltre, gli agenti avranno la possibilità di installare uno stand per 10 partite interne alla regular season del campionato di basket. Anche quest’anno la Compagnia, tra le tante attività di sostegno alla squadra biancorossa, sarà ‘game sponsor’ dell’Allianz Day, l’appuntamento annuale che vedrà il coinvolgimento di dipendenti, agenti e clienti delle agenzie.

Nel marzo di quest’anno, in occasione dell’Allianz Day, è stato inaugurato il nuovo parquet di gioco dell’Alma Arena. Un pavimento sportivo di prima qualità, in uso alle principali squadre della NBA (lo stesso delle Olimpiadi di Rio de Janeiro e delle finali dell’Eurobasket), in grado di garantire qualità di gioco, sicurezza e grande visibilità grazie alla superficie in legno chiaro.