Salute: fa tappa a Trieste il Tour Banca Cuore per la prevenzione

TRIESTE - E' arrivato a Trieste il Truck Tour Banca del cuore, per promuovere la cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari, e della salute, nel capoluogo regionale, portando nel Friuli Venezia Giulia la campagna nazionale itinerante ideata dalla Banca del cuore. Alla presentazione dell'iniziativa, che consentirà ai cittadini, fino al 27 ottobre, di conoscere importanti nozioni di prevenzione della ipercolesterolemia e delle malattie cardiovascolari, è intervenuta l'assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca.

Per esprimere l'apprezzamento della Regione nei confronti di un'iniziativa «che giunge a Trieste dove è già operante un valido percorso di prevenzione dalle malattie cardiovascolari, collegato all'Azienda per l'assistenza sanitaria Triestina». «Un evento importante - ha aggiunto l'assessore - che si affianca a quanto si sta facendo per la salute, perché va nella direzione del Piano della prevenzione predisposto dalla nostra Regione per contrastare malattie che sono diffusissime». «Il percorso che il Truck Tour privilegia - ha proseguito Telesca - è quello di spiegare a chi si presenterà al personale addetto, che ci si può prendere cura della propria salute e del proprio cuore adottando un adeguato stile di vita». «Nel Tir attrezzato - ha precisato Telesca - saranno eseguiti controlli gratuiti a chi ne farà richiesta, e verrà spiegato alle persone quanto è importante prendersi cura di sé, e del proprio cuore, per poter vivere bene, e a lungo».

Il truck Tour Banca del cuore sosterà in piazza Sant'Antonio, a Trieste, per spostarsi venerdì 27 ottobre in piazza Unità d'Italia. Nei tre giorni di presenza a Trieste del Tir, promosso dalla Fondazione per il tuo cuore costituita dall'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri per promuovere la salute vascolare, come ha spiegato Roberto Di Lenarda, direttore del Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università di Trieste, saranno eseguiti lo screening gratuito di prevenzione cardiovascolare e lo screening metabolico. Sul jumbo truck sarà pure consegnato un kit di divulgazione, che si compone di sette opuscoli realizzati dalla Fondazione per il tuo cuore per promuovere la salute, e contrastare la diffusione delle malattie cardiovascolari.