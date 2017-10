Eventi a Trieste, ecco cosa fare venerdì 27 ottobre

TRIESTE – Cinema, musica e tanta cultura nel venerdì sera triestino. Ecco i nostri consigli per non perdere gli appuntamenti migliori.

Cinema

Al Cinema Ariston dalle 18.30, La storia del matematico Évariste Galois anticipa l’apertura del «Trieste Science+Fiction Festival 2017». Il mito romantico di un enfant prodige assoluto, morto giovanissimo in un fatale duello il 29 maggio 1832, rivive in un documentario ideato e scritto da Giuseppe Mussardo con la regia di Diego Cenetiempo. Intrecciando il percorso biografico e quello creativo, la storia racconta l’inizio di un’avventura scientifica straordinaria fatta di intuizioni profonde e incomprese nella sua epoca, ma capaci di cambiare il volto della matematica e della fisica nei due secoli a venire. La pellicola è stata prodotta dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Sissa e dal Centro di Fisica Teorica Abdus Salam – Ictp di Trieste. È consigliata la prenotazione scrivendo all'indirizzo: segreteriadirezione@sissa.it.

Musica live

Al Round Midnight (via della ginnastica 39), «Mombao» in concerto. Un eclettico duo che suona per 5, «Mombao» nasce da un incontro improbabile. Damon Arabsolgar e Anselmo Luisi si incontrano a Milano e decidono nel 2016 di fondare un duo e di metterci dentro un po’ di tutto: rock, elettronica, e forse anche jazz. Parte da Trieste il loro quasi primo tour nei Balcani con date a Sarajevo (Bosnia e Erzegovina) Pristina (Kosovo) e Pula (Croazia).

Musica elettronica

«Sci Fi Fantastic Warm Up vol II». In occasione del «Trieste Science+Fiction Festival 2017», Mast (Via San Nicolò, 3b) ospita un warm up musicale in attesa di immegersi nella settimana di maratona cinematografica che si terrà dal 31 ottobre al 5 novembre. Culminando poi nell'apocalittica notte degli ultracorpi dove il «Trieste Science+Fiction Festival» porterà a Trieste, direttamente da Düsseldorf, il «MusikSoldat» Mr. Wolfgang Flür (ex Kraftwerk). Ingresso gratuito. Per informazioni: 392 9540846, info@electrique.cloud.

Degustazioni

All'NH Trieste, l'evento «La mia Istria». Il vino è una parte fondamentale dell'identità dell’Istria. La più grande e verde penisola dell’Adriatico, coperta di boschi e macchia mediterranea dominata da leccio e corbezzolo. Ci sono diverse tipologie di vino che rispecchiano la varietà del clima e del terreno in cui vengono coltivati. Il vitigno più rappresentativo è sicuramente la Malvasia Istriana. Ma accanto ad essa, nelle aree dell'Istria nordoccidentale viene coltivato anche il terrano, il moscato, il merlot ed il cabernet sauvignon. Per la seconda serata dedicata a questa fantastica regione, cinque produttori istriani condivideranno l’interpretazione e la filosofia sui propri luoghi, sicuramente presente nei loro vini. Ciascuno di loro porterà due vini per un totale di dieci in degustazione a cui seguirà un buffet. Produttori presenti: Prelac Tomaz Veralda Klabjan Zaro. Prenotazione obbligatoria e vincolante: 0432 204688, info@aisfvg.it.

Libri

Alla libreria Lovat, alle 18, Dusan Jelincic presenta «Quella soffitta in Cittavecchia» (MGS, 2017). E' un gioco di nostalgia con un'unica protagonista: la soffitta, con tutto quello che evoca in una città atipica e affascinante come Trieste. E poi c'è Cittavecchia, che negli ultimi anni e' stata trasformata in una Montmartre nostrana, stravolta ed estirpata dalla sua originalità oscura e un po' peccaminosa. Ne parla con l'autore Tatjana Rojc.