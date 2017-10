Trieste: fermato 37enne per furto aggravato e tentato incendio

TRIESTE - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Trieste-via Hermet, a seguito di serrata attività investigativa, nella mattinata di lunedì 23 ottobre hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo, nei confronti di N.A., 37enne, senegalese.

La segnalazione

L’attività di indagine è scaturita da una telefonata di un privato cittadino che, nella notte del 10 ottobre, ha segnalato ai carabinieri di aver udito dei forti rumori provenire dalla strada e di aver visto una persona allontanarsi dal negozio di arredamenti ‘Blob’ di via Manzoni 17 con alcuni materassi. L’immediato intervento dei militari del nucleo operativo di via Hermet ha consentito, da subito, di raccogliere importanti elementi indiziari tra i quali una bombola a gas da campeggio con residui di sangue riconducibili all’autore del gesto.

Le indagini

L’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona ha fornito ulteriori elementi, ancor più interessanti, immortalando in diverse fasi l’azione dell’autore del reato. Ulteriori approfondimenti investigativi, inoltre, consentivano di appurare che due furti pluriaggravati commessi il 28 settembre e il 7 ottobre a danno dell’esercizio commerciale ‘Max Shopping’ di piazza Garibaldi erano stati commessi da un soggetto che per statura, fisionomia e abbigliamento era perfettamente compatibile con N.A. che in entrambe le circostanze, usando violenza, si era introdotto all’interno del negozio asportando denaro contante e merce varia tra cui alcune bombole a gas da campeggio.

Il principio di incendio

Che l’uso delle bombole fosse il modus operandi preferito da N.A. è stato poi ulteriormente confermato dal tentato incendio con conseguente danneggiamento ai danni dell’esercizio commerciale denominato ‘Le Beccherie’ di via Settefontane. Nello specifico il principio di incendio era stato causato dall’esplosione proprio delle bombole a gas da campeggio, rubate qualche giorno prima dal 37enne senegalese dal negozio ‘Max shopping’. Il quadro indiziario raccolto dai carabinieri ha consentito così alla Procura della Repubblica di richiedere e ottenere dal Gip una misura cautelare in carcere per il cittadino senegalese per furto aggravato e tentato incendio con conseguente pericolo di crollo di costruzioni e di danneggiamento.