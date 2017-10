Eventi a Trieste, ecco cosa fare il 28 e il 29 ottobre

TRIESTE – Un weekend particolare quello triestino con appuntamenti dedicati al gusto, allo spettacolo e alla musica. Ecco i nostri consigli per viverlo al meglio.

Trieste Coffee Festival

Quarta edizione per il Trieste Coffee Festival. Domenica 19 ottobre dalle 10 alle 13 torrefazioni aperte con visita alle aziende della filiera del caffè. Ecco le aziende che è possibile conoscere: Bloom Coffee School - Imperator (Campo del Belvedere, 6), 040 3727509 hello@bloomcoffeeschool.it; Caffè Excelsior (Via Costantino Cumano, 14/1), 040 391185 info@caffeexcelsior.it; Guatemala Torrefazione Caffé (Via G. Padovan, 4), 040 393733 / 040 944228, info@caffeguatemala.com. Primo Aroma Stazione di Prosecco, (36/B – Sgonico), 040 225270, info@primoaroma.it. Per effettuare la visita, prenota direttamente alla mail delle varie aziende.

Il musical interattivo

All'Hangar Teatri il primo sing along night di Trieste, «Rocky Horror Picture Show». Domenica 29 ottobre alle 21. Per la prima volta a «Trieste Sing Along Night». Sei mai stato a vedere un musical al cinema e all’uscita avevi una voglia incontrollabile di cantare a squarciagola? The Rocky Horror Picture Show è il Musical Cult di tutti i tempi e ora lo puoi godere come mai prima. Come funziona: l'ospite Parisi Antonio di Jotassassina vi condurrà in un vocal warm-up di preparazione per i momenti topici e vi sarà dato un sacchetto con gli «oggetti speciali» da utilizzare durante la visione. È consigliato vestirsi a tema. Durante la serata verrà premiato il vestito più bello. Per una notte sarà il pubblico la star del cinema. Responsabile della ressegna cinematografica di Sing Along Night il regista Carmelo Settembrino. Per informazioni: info@teatrodeglisterpi.org, 380 8990075, 040 0643023, hangarteatri.com.

Musica elettronica

Finalmente è giunta l'ora, dopo il loro straordinario successo al Serra Showcase Festival, tornano sul palco del Serra Hub, sabato 28 ottobre, «MFHz - Motherfuckhertz» live electronic music (D'n'B, Dubstep, Electro, Chill, Trap etc.) è un progetto di musica elettronica suonata dal vivo. Questo duo utilizza synth digitali, batteria e audio processing in tempo reale per dar vita ad un set completamente live che guarda alla bass music tipica dei club senza rinunciare ad una sana dose di sperimentazione.

Cena con delitto

Domenica 29 ottobre, alla Grotta Gigante, alle 20.30lo spettacolo «Il caso del diammante Kowalski». Un’indagine dell’ineffabile ispettore Perkins. A cura della Compagnia LaFaBù Uno spettacolo di cabaret in stile «cena con delitto» in uno scenario suggestivo come la Grotta Gigante. Ingresso solo con biglietti acquistati in prevendita disponibile fino a venerdì 27 ottobre o a esaurimento posti (massimo 55 persone). Per informazioni: 040 327312, info@grottagigante.it, www.grottagigante.it.