Cade mentre arrampica: ferita una ragazza di Padova

TRIESTE - Si è concluso nel pomeriggio di sabato un intervento del Soccorso Alpino di Trieste nei pressi della strada Napoleonica, noto sito di arrampicata poco distante dalla città di Trieste, in località Prosecco.

In una delle falesie del sito, denominato Luna Park, sottostante la stessa strada, una ragazza di Padova S. M. del 1991, ha subito un infortunio mentre arrampicava. La ragazza è caduta per circa tre metri mentre saliva da prima di cordata e il volo è stato trattenuto dalla corda, ma ha sbattuto violentemente contro la roccia procurandosi un forte trauma alla caviglia con sospetta frattura. La ragazza, che si trovava in compagnia di alcune amiche, ha constatato di non essere più in grado di risalire il sentiero.

Sul posto sono dunque intervenuti, su chiamata del Nue112 intorno alle 15.45, dieci tecnici del Soccorso Alpino di Trieste e poco dopo i Vigili del Fuoco e i sanitari con l'ambulanza dell'ospedale. Le squadre hanno lavorato insieme e hanno raggiunto la ragazza percorrendo il sentiero in discesa, stabilizzandole la gamba, imbarellandola e approntando un sistema di contrappesi per trasportarla con la barella al livello della strada. La ragazza è stata consegnata all'ambulanza per le indagini diagnostiche del caso.