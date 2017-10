L'Alma Trieste batte Bologna e resta da sola in vetta

TRIESTE - Nell’anticipo televisivo delle ore 12, l’Alma Trieste fa ottima vetrina di sé battendo nettamente la Consultinvest Bologna per 99 a 74. Il confronto tra le due prime della classe, entrambe a punteggio pieno con quattro vittorie consecutive, è stato combattuto, offrendo un grande spettacolo ai quasi 6.000 presenti al PalaTrieste, per i primi 22 minuti, fino alla bomba di McCamey, il migliore dei bolognesi, del -4 (48-44). Dopo quel momento un’Alma precisissima al tiro dalla distanza (43% da tre punti), con un Green indomabile (27 punti, 8 rimbalzi, 3 assist), ha annientato i bolognesi che hanno cominciato a non capirci più niente.

Grazie a quella che coach Dalmasson, a fine partita, ha considerato la migliore prestazione messa in campo questa stagione dai suoi uomini, l’Alma è ora da sola in vetta alla classifica del girone Est della Serie A2 dopo le prime cinque giornate.

ALMA TRIESTE – CONSULTINVEST BOLOGNA 99-74 (22-19, 48-39, 71-54)

ALMA TRIESTE: Cittadini 4, Green 27, Cavaliere 7, Loschi 12, Da Ros 8, Fernandez 15, Baldasso 6, Janelidze 14, Schina n.e., Milic n.e., Coronica, Prandin 6. All. Dalmasson

CONSULTINVEST BOLOGNA: Fultz 6, Mancinelli 9, Montanari n.e., Bryan 7, Amici 8, Italiano 7, McCamey 15, Legion 10, Murabito n.e., Chillo 2, Gandini, Pini 10. All. Boniciolli