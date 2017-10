Eventi a Trieste, ecco cosa fare la notte di Halloween

TRIESTE – Una notte magica e misteriosa quella di Halloween. In città sono tanti gli eventi che la renderanno ancora più intrigante. Ecco i nostri consigli per viverla al meglio.

«Dolcetto o scherzetto? Festa di Halloween»

Tutto pronto per la Festa di Halloween al Teatro Ai Fabbri di Trieste lunedì 31 ottobre alle 17.30 per tutti i bambini dai 3 anni in su. L’iniziativa è a cura della Contrada e di Daniela Gattorno, nei panni di Strega Argenta, la strega scontenta. 'Dolcetto o scherzetto? Festa di Halloween' è un appuntamento che rientra nel settore di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù. Per l’occasione i bambini in maschera saranno coinvolti sul palco del Teatro con racconti infestati da streghe, spettri e losche creature. Questa festa teatrale dedicata alla ‘notte delle streghe’ durerà un’oretta circa e culminerà con tanti dolcetti. Informazioni: 040 390613, teatroragazzi@contrada.it, www.contrada.it.

Stanley Kubrick's night al Mast

In occasione del ritorno di Shining al cinema, diretto dal Maestro Stanley Kubrick, vogliamo omaggiare il genio di questo grande regista dedicandogli una serata a tema. Perchè allora non farlo proprio la notte di Halloween? Avete presente i personaggi dei suoi film? Alex DeLarge e i suoi Tre Drughi in Arancia Meccanica, Jack Torrance interpretato da Jack Nicholson in Shining. Il Sergente maggiore Hartman in Full Metal Jacket? Il gioco è semplice: sarà possibile stravolgere, reinterpretare, reinventare, imbruttire ancor di più i personaggi che hanno fatto la storia del Cinema mondiale. DJ Set: Cedrata Groove. Ad accompagnare la serata il Block Party di Cedrata Groove: la schizofrenia di Torrance, il ritmo del Sergente Hartman e l'eleganza di Barry Lyndon, shakerati e serviti con l'ombrellino. Un progetto di due barman della musica che vogliono farvi divertire. Informazioni e prenotazioni: 346 7642691, mastshowcase@gmail.com.

Halloween al BEFeD

Dodici rintocchi squarciano la notte scura...la danza delle streghe signore di paura. Spiriti potenti vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Spettri del BEFeD fate il vostro ballo. L’evento più spettrale dell'anno è pronto. BEFeD Trieste vi aspetta per festeggiare tutti insieme la serata di Halloween, in una notte da paura. Dj set Renato Posani.

Halloween al Bellavista

Musica dal vivo con Davide Ardito al Bellavista (via Prebenico 99, San Dorligo della Valle) per la serata di Halloween, si comincia alle 20.

«Black Carnival 2017»

Appuntamento al Molo IV con l’ormai tradizionale appuntamento con il Papastuff. Alla consolle ci sarò Miguel Selekta, Mc Ben Hamilton. Prevista anche una performers di Magic Shakers.

«Halloween: La Notte Del Giudizio»

Dalle 21.30, all’Abbuffata (piazzale De Gasperi, Ippodromo) è in programma una serata in musica: alla consolle FreDJoke, Gullo DJ e Timothy German dj.

Halloween Al Mandracchio

La crew della Jotassassina sarà protagonista al Mandracchio per una serata di Halloween da non perdere.

Halloween Rec – Special Lucifer Show

All’Ausonia (Riva Traiana 1) dalle 23.30 una serata che vedrà alla consolle dj Matteo Dellasanta e dj Karmine Emme.

«Twerk or Treat – Una Festa da Paura»

Al Paradiso (via Carlo de Franceschi 3), dalle 21.30, è in programma ‘Una Festa da Paura’. alla consolle Giacomo Coslevaz , Lorenzo Perissinotto, Daniele Perini, Alex Zacchigna e Gianpaolo Chini & Marco Ricci.

VP Vintage Party

Alla Stazione Rogers (Riva Traiana 14), dalle 19 musica per tutti.

Halloween Bellydance

Al Deus (piazza Venezia 1 a/b/c), dalle 20, cena e musica a cura di Paolo Valenti. Prevista anche la partecipazione di Keter Mystic harem.

El dìa de los Muertos

Al Club Dhome «Cinco. El dìa de los Muertos», a differenza di quanto potrebbe far credere il nome, non si tratta di un giorno dedicato alla morte, bensì di una celebrazione della vita e della sua potenza. L’origine del Dìa de los Muertos, la coloratissima festa dei morti celebrata in Messico, è azteca e rappresenta, sin dalla notte dei tempi, una commemorazione per il ritorno dei defunti sulla terra, profondamente radicata nella tradizione. Non un giorno macabro o di tristezza, ma una festa all’insegna dell’ironia e del divertimento, con giovani e adulti che scendono per le strade con il viso truccato e si mascherano come scheletri colorati, che danzano festosamente. Una celebrazione coerente con la filosofia messicana, per cui la morte non è altro che un passaggio gioioso. Dalle 19 aperitivo con dj set. Dalle 23 party Cinco. Dress Code: Flowers and Skulls, fiori, teschi e, ovviamente, colori. Informazioni e prenotazioni: 347 9865811.

Santa Muerte

In occasione della rinomata festa di Halloween al Waikiki Speaki-tiki bar dalle 19.30 si terrà una festa da paura. In collaborazione con la scuola di ballo triestina Metropolitan A.p.s. e lo studio di grafica, La Furia Studio alle 20 inizierà la sfilata delle «Catrine». Tre giudici che sceglieranno le «Catrine» più belle in base al make-up, al costume e alla presenza scenica sul tappeto rosso, un super presentatore con la rima sempre pronta «Jay Rah» e bellissimi premi per le prime tre classificate. E' possibile iscriversi alla sfilata inviando un messaggio alla pagina del Waikiki Speaki-tiki bar. Le iscrizioni si chiuderanno alle 19.30 di martedì 31 ottobre. Durante la serata sarà possibile assistere al dance show della scuola di ballo Metropolitan A.p.s. Terminate le premiazioni inizierà la parte danzante della serata col djset a cura Enjoy Yourself (Jack Rabbit Slim selecter + L'Accademia della cruSKA).

Gara di zucche

Al mercato coperto (via Carducci), dalle 11.30, si svolgerà una gara di zucche che si disputerà tra gli operatori del piano terra. In programma anche flash mob di Halloween, dalle 15.30, organizzato da Professional makeup services di Dorina Forti in collaborazione con la Scuola Tic Toc di Michela Bianco. A seguire è in programma uno spettacolo di magia, dalle 17, dedicato ai bambini della prestigiosa maga Karly Ann. Sempre per i più piccoli, già dalle 14.30, ci saranno anche laboratori di disegno, giochi e intrattenimento. Dalle 18, sfilata al primo piano del mercato coperto con premio di partecipazione per tutti. Inoltre in collaborazione con l'Associazione Culturale Daydreaming Project sarà allestito un set fotografico a cura di Vanni Napso.