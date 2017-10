Crollo di un ponteggio: strada Costiera chiusa a oltranza

TRIESTE - Avrebbe dovuto restare chiusa al traffico solo un paio di giorni, e invece non è ancora dato sapere quando la strada Costiera sarà riaperta al traffico. La causa? Il crollo di un ponteggio con il conseguente ferimento di un operaio.

L'infortunio sul lavoro si è verificato domenica 29 ottobre nel cantiere per la messa in sicurezza del costone roccioso, all'altezza della galleria naturale. A restare ferito un operaio domenicano di 42 anni, caduto da un'altezza di circa 5 metri. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice giallo all'Ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 giunti sul posto. Ha riportato fratture multiple, trauma toracico e vertebrale ma non è in pericolo di vita.

I lavori sono stati immediatamente sospesi in attesa delle verifiche sulle cause dell'incidente da parte della Procura di Trieste, che sulla vicenda è intenzionata ad aprire un'inchiesta. Ovviamente le rispercussioni sul traffico cittadino saranno notevoli.