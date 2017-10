Trasporti, Serracchiani: «Il tram di Opicina è simbolo irrinunciabile»

TRIESTE - «Il tram di Opicina è un simbolo della città di Trieste e non soltanto non possiamo rinunciarvi, ma dobbiamo mettere in sicurezza l'intero percorso, l'opera nel suo insieme, e non soltanto le carrozze, ed essere poi in grado di garantire che l'utilizzo avvenga a lungo». Lo ha sostenuto la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani in merito alle sorti della storica linea a cremagliera, inutilizzata da quando subì un incidente nel 2015.

«Ho seguito con grande attenzione quanto stava avvenendo - ha ribadito Serracchiani - e la Regione si è messa subito a disposizione. Come ha già detto l'assessore alle Infrastrutture Santoro, abbiamo bisogno di un progetto, che mi pare il Comune di Trieste voglia presentare in tempi brevi. Noi faremo la nostra parte per quanto di nostra competenza».