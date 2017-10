Maria Teresa e Trieste: la mostra aperta anche 1 e 3 novembre

TRIESTE - In occasione delle festività di novembre la mostra resterà aperta dalle 10 alle 19 anche nelle giornate dell’1 e del 3 novembre, Santo Patrono di Trieste.

L’esposizione - organizzata da ERPaC (Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio) in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e l’Università di Trieste – è un percorso inedito, tra storia, costume e società, dedicato a Trieste e allo straordinario ruolo che Maria Teresa d’Austria ebbe nello sviluppo urbano, sociale, politico e culturale della città, anticipando il futuro con le sue riforme.

Per chi volesse approfondire i tanti aspetti che la mostra analizza, venerdì 3 novembre alle 15 sarà possibile seguire una visita accompagnati dalla coordinatrice della ricerca e della realizzazione dell’esposizione, Francesca Pitacco.

La visita è limitata a trenta persone motivo per cui è consigliabile prenotarsi allo 0403774783 oppure via mail a info@mariateresaetrieste.it. Per l’occasione, il costo del biglietto sarà di 3 euro.