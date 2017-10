Eventi a Trieste, 6 cose da fare l'1 e il 2 novembre

TRIESTE – I primi due giorni del mese saranno all'insegna della cultura e della musica. Ecco qualche consiglio per non perdere gli appuntamenti migliori.

Musei aperti

«Museo Casa Mia»: aperture e ingresso libero ai musei civici per le festività. Sarà all'insegna delle visite ai Musei la prima settimana di novembre, scandita dalle festività di Ognissanti e del Patrono. Mercoledì 1 novembre e venerdì 3 novembre, i Civici Musei saranno tutti visitabili (ad eccezione del Museo Morpurgo, del Museo di Storia Patria e del Museo del Risorgimento) con orario festivo. Nelle giornate di venerdì 3 novembre (Festa di San Giusto) e di domenica 5 novembre (prima domenica del mese) si potranno visitare tutti ad ingresso gratuito.

Musica live

Al Round Midnight alle 22, il live di Giacomo Toni. «Prendete Paolo Conte e immergetelo in una vasca piena di LSD: otterrete le sue bizzarre narrazioni pianistiche» Francesco Sacco, RollingStone. Noto al popolo dei concerti per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro, nell’ultimo decennio si è imposto nel panorama indipendente come cantautore contemporaneo. Le sue canzoni sono a tratti serie e a tratti comiche, ma più spesso serie e comiche insieme. Dietro la scorza strafottente, Toni è uno di quelli ancora capaci di giocare con le parole, di sceglierle con cura sorprendente, trattandole come se fossero uno strumento musicale. Una maturità nell’approccio stilistico che sapranno accontentare tutti.

Triesteantiqua

Nella splendida cornice del Salone degli Incanti (ex pescheria), di fronte al mare, quasi 50 espositori dall’Italia e da altri paesi europei presenteranno i loro pezzi più rari e preziosi. In bella mostra oggetti importanti e di valore del filone di antiquariato austro-ungarico ma anche del periodo liberty e di altre epoche storiche importanti.

A Teatro

Al Teatro Rossetti (Largo Gaber, 2) lo spettacolo «La Guerra» di Carlo Goldoni , uno dei testi meno frequentati ma più carichi di possibili raffronti con la nostra epoca messa in scena dal Teatro Stabile con un raffinato attore ospite Mauro Malinverno. Il 2 eil 4 novembre alle 21, il 3 novembre alle 19.30 e il 5 novembre alle 17. Ingresso: a partire da 12 euro. Per informazioni: www.ilrossetti.it.

Aperitivo con Robert Capa

«L’aperitivo con Robert Capa» ritorna mercoledî 1 novembre alle 10.30. Sarà possibile tuffarsi nella storia accompagnati attraverso gli scatti del più grande fotoreporter del XX secolo, tra la guerra civile spagnola, la guerra in d’Africa, lo sbarco in Sicilia e la Campagna d’Italia, lo sbarco in Normandia,la liberazione di Parigi per arrivare ad una Berlino occupata dagli alleati e dall'esercito di Stalin. Verrà raccontata anche della sua vita spericolata tra amicizie importanti come con John Steibeck e Ernest Hemingway, storie d'amore segrete e tanto altro. Si analizzeranno la composizione di alcune foto, ma soprattutto conoscendo l'autore si creerà, come una magia, quell'empatia necessaria per apprezzare il suo talento e il suo lavoro. Posti limitati, obbligatoria la prenotazione tramite messaggio privato in Facebook o al 338 8732412.

Il party

Il Round Midnight e il Festival di Fantascienza incrociano i flussi per il fantastico «Hypersonic Party». Maestri di cerimonia saranno i fantasmagorici Double G & Glide. Double G e Glide sono cresciuti a pane e raggi fotonici si prenderanno cura delle vostre orecchie con un mix di black music ed elettronica, sapientemente selezionata per l’occasione fantascientifica. Remix, citazioni e campionamenti d’autore, in un set che vi manderà nell’iperspazio. Inizio alle 22. Ingresso libero.