Trieste-Linate, tariffa speciale e orari migliorati

FVG - Un prezzo, 59 euro a tratta, competitivo con ogni altro mezzo di trasporto. Un orario, partenza alle 8.05 dall’aeroporto di Trieste, perfetto per avere tutta la giornata a disposizione senza alzarsi nel cuore della notte. Il comfort di un nuovo aeromobile, il jet Embraer 175, per offrire a chi vive in Friuli Venezia Giulia il modo più comodo e veloce per raggiungere il centro di Milano. Volare da Trieste a Milano Linate diventa più facile e conveniente. Una rivoluzione che è il risultato della stretta collaborazione tra la direzione commerciale Alitalia e il management di Trieste Airport. Un’opportunità per le aziende e i professionisti che dalla regione si devono recare frequentemente a Milano, per gli studenti e per chiunque sia interessato alla vita culturale e commerciale della metropoli lombarda. Ma anche, nell’altro senso, per portare in Friuli Venezia Giulia imprenditori e turisti che, da e via Milano, possono raggiungere in modo più semplice la nostra area.

I commenti

«Siamo molto orgogliosi di rafforzare la collaborazione con l’aeroporto di Trieste, un partner importante per Alitalia, soprattutto per quanto riguarda la rotta per Milano Linate, collegamento cruciale per il territorio friulano», ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Chief Commercial Officer di Alitalia, che aggiunge: «Siamo convinti che questa nuova tariffa competitiva, associata a orari di partenza da Ronchi dei Legionari ancora più comodi, rappresenti una decisiva e concreta iniziativa di Alitalia a sostegno delle esigenze di mobilità della clientela business, ma anche turistica, di un’area così importante del nostro Paese». Gli ha fatto eco Marco Consalvo, dg di Trieste Airport: «Ringraziamo Alitalia per la disponibilità e l’attenzione dimostrate alle nostra proposta di rendere più attraente e competitivo il collegamento con Milano. Con iniziative come questa vogliamo portare l’aeroporto di Trieste sempre più vicino alle esigenze dei passeggeri. Siamo convinti che i due collegamenti al giorno per Linate con queste nuove condizioni tariffarie e orari saranno apprezzati anche da chi non considerava vantaggioso raggiungere Milano con l’aereo».

I nuovi orario di volo

I due voli al giorno da e per Milano sono programmati con partenze da Trieste alle 8.05 e alle 21.00 e, da Linate, alle 6.30 e alle 19.25 (dal 1° dicembre alle 19.15), per una durata prevista del volo di 55 minuti. La speciale tariffa di 59 euro a tratta, che prevede l’acquisto del biglietto con due settimane di anticipo, è disponibile a partire dal 31 ottobre 2017. Due giorni di parcheggio P1 gratuito per tutti i passeggeri in partenza per Milano Linate rappresenteranno l’ulteriore benefit economico che Trieste Airport mette a disposizione degli utenti di questa rotta strategica. Alitalia e Trieste Airport stanno anche programmando un incontro con le aziende del Friuli Venezia Giulia per acquisire