Eventi a Trieste, 8 cose da fare venerdì 3 novembre

TRIESTE – Tanti gli eventi interessanti che la città offre per questa giornata a cominciare dal grande concerto di Stefano Bollani. Ecco tutti gli appuntamenti che non potete perdere

Stefano Bollani in concerto

«Fantabollani»: nella notte degli Oscar del cinema fantastico europeo, la 21ma «Méliès d'or Ceremony», Stefano Bollani sarà ospite d'eccezione del festival, con un programma unico: sonorizzazioni di film classici, sorprese e simboli del grande cinema fantastico europeo delle origini. Una scaletta disegnata assieme agli organizzatori del festival della fantascienza di Trieste. Nelle opere di Stefano Bollani, grande appassionato di fantascienza, gli alieni sono un tema ricorrente. Dall'album «Arrivano gli alieni» al recente libro «Dialogo tra alieni». Da qui è nata l'idea del Trieste Science+Fiction Festival di proporre al celebre pianista jazz di sonorizzare dal vivo alcune delle pellicole più affascinanti dell'immaginario fantastico europeo. Il prezzo dei biglietti è di € 15 per gli accreditati del TS+FF (biglietto del concerto acquistabile esclusivamente assieme all'accredito); € 20 per gli abbonati de Il Rossetti (biglietto acquistabile esclusivamente presso le casse del Politeama Rossetti); €30 prezzo inter. I biglietti a prezzo intero sono acquistabili online su Vivaticket (bit.ly/Fantabollani), alle casse del Politeama Rossetti e in tutte le rivendite autorizzate del circuito Vivaticket.

Swing

Al Serra Hub dalle 21.30, «Another lovely chance to swing the night away!». Il consueto appuntamento dedicato allo Swing Dance a Trieste.

Trieste noir

Trieste è l’ambientazione dei romanzi noir dello scrittore tedesco Veit Heinichen e del suo alter ego: Proteo Laurenti. Una Trieste vista attraverso la penna di uno scrittore che ha scelto di vivere qui e che ha saputo cogliere «dal di fuori» alcuni elementi unici della sua città. Un’emozionante percorso fisico e virtuale fatto di storia, attualità, curiosità e buon vino. Biglietto euro 10. Informazioni e prenotazioni: esternogiornots@gmail.com, 339 4535962, www.maremetraggio.it.

San Giusto al Trieste Coffee Festival

Venerdì 3 novembre, presso la Sala Bobi Bazlen dalle 11 alle 12, in occasione della festa di San Giusto, santo patrono della città, la torrefazione propone agli appassionati di caffè, un'appuntamento per raccontare qualche curiosità sulla storica azienda triestina, in attività a Trieste dal 1949. Per tutti i partecipanti un caffè espresso omaggio e tanti gadget firmati «San Giusto Caffè».

Il concerto di San Giusto

Dalle 18 al Trieste Terminal Passeggeri, per festeggiare il Patrono della città di Trieste in musica, il Concerto di San Giusto. La prima parte del programma dedicata a brani legati alla tradizione triestina e la seconda parte, completamente dedicata all’operetta, prevederà grandi ospiti come Nicolò Ceriani, Andrea Binetti, Ilaria Zanetti e Maria Giovanna Michelini. Ingresso libero. Per informazioni: www.orchestradifiati.it

Musica live

Al Full Gass continuano i «Friday Night Live». Un venerdì sera alternativo dedicato alla musica dal vivo, con solo gruppi di massimo livello e professionalità. Venerdì 3 novembre il live dei «Methodica» Progressive rock band di Verona. La band reduce da due tour europei con i padrini del progressive «Queensryche» e in procinto di imbarcarsi con «Fates Waring» per un altro tour, passerà eccezionalmente da Trieste per una serata esclusiva all’insegna del progressive.

Per i più piccoli

La famosa rassegna di Teatro Ragazzi de La Contrada - Teatro Stabile di Trieste «Ti racconto una fiaba» si apre con un grande classico: Cappuccetto Rosso. Liberamente ispirato alla fiaba tradizionale scritto e diretto da Giorgio Amodeo adattamento: Nataša Antulov con: Ivna Bruck ed Anton Plešić. Lo spettacolo racchiude vari elementi, lo possiamo paragonare alla vetrina di una panetteria dove possiamo trovare prodotti dolci o salati e prendere quello che ci piace di più, così l’autore e regista Giorgio Amodeo racconta lo spettacolo. In scena vedremo una figlia ed un padre, quest’ultimo impegnato nel raccontare alla sua bimba una tra le fiabe più popolari, ma soprattutto nel trascorrere del tempo prezioso assieme alla figlia. Teatro d’attore, fascia d’età dai 4 ai 10 anni. Durata 45 minuti circa. Biglietto unico: € 7. Per l'acquisto rivolgersi direttamente presso la Biglietteria del teatro Orazio Bobbio o presso Ticketpoint in Corso Italia. Per informazioni: www.contrada.it/biglietti-teatro-ragazzi/.