'La guerra' di Goldoni a Trieste per il suo debutto nazionale

TRIESTE - Debutto nazionale, giovedì 2 novembre, dalle 21, alla Sala Bartoli, per 'La guerra' di Carlo Goldoni, nuova produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Diretti da Franco Però, ne sono interpreti gli attori della Compagnia Stabile e parecchi attori «ospiti» che danno voce alle ironie dell’autore sul tema del conflitto, ma anche a tante osservazioni dalle forti assonanze con l’attualità. La guerra come gioco d’interessi, come cinica occasione di speculazione raccontata da Goldoni apre una riflessione che proseguirà attraverso altri spettacoli di produzione: 'A Sarajevo il 28 giugno' di Gilberto Forti e 'Anomalie' in cui Mauro Covacich tratta il conflitto nell’ex Jugoslavia.

Le repliche

'La guerra' sarà in replica fino al 19 novembre (gio 2/11 ore 21, ven 3/11 ore 19.30, sab 4/11 ore 21, dom 5/11 ore 17, mar 7/11 ore 19.30, mer 8/11 ore 21, gio 9/11 ore 21, ven 19/11 ore 19.30, sab 11/11 ore 17, dom 12/11 ore 17, mar 14/11 ore 19.30, mer 15/11 ore 21, gio 16/11 ore 21, ven 17/11 ore 19.30, sab 18/11 ore 21, dom 19/11 ore 17).

Martedì 14 ottobre l'incontro con la compagnia

La compagnia terrà un incontro martedì 14 ottobre alle 17.30 alla Sala Bartoli: l’iniziativa è particolarmente rivolta ai ragazzi delle scuole superiori e medie ma rimane aperto a tutti gli interessati, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’ingresso è libero. I biglietti per lo spettacolo sono ancora disponibili presso tutti i punti vendita del Teatro Stabile regionale e naturalmente anche attraverso il sito www.ilrossetti.it. Attraverso gli stessi canali si possono acquistare ancora molte tipologie di abbonamento alla Stagione del Teatro Stabile che proseguirà l’8 novembre con 'Richard II' di Shakespeare con Maddalena Crippa e la regia di Peter Stein e il 13 novembre con il primo appuntamento del cartellone Altripercorsi 'Pensieri e parole' con Peppe Servillo.